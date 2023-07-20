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Trecho da ES 488 terá interdição total para obras em ponte em Cachoeiro

Interdição para reparo da ponte na rodovia começa nesta sexta-feira (21) e deve terminar até o final do mês;  DER-ES sugere rotas alternativas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 jul 2023 às 11:33

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 11:33

Trecho da ES-488 será interditado em Cachoeiro para obras em ponte
Trecho da ES-488 será interditado em Cachoeiro para obras em ponte Crédito: DER ES
Um trecho da ES 488, que liga o trevo de Morro Grande da ES482, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado, até a intercessão com a ES 164, em Santa Rosa, ficará interditado por dez dias a partir de sexta-feira (21). A interdição, segundo o Departamento de Edificações de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), é necessária para as obras de reparo em uma ponte.
Segundo o DER-ES, o ponto de bloqueio será no km 2,5, próximo à fábrica de cimentos Nassau. A previsão, conforme o órgão, é que o trecho seja liberado no dia 31 de julho. Caso os serviços sejam finalizados antes da data prevista, a via será liberada para tráfego.
O Departamento de Edificações de Rodovias do Espírito Santo informou que a interdição começa às 7h, e destacou que serão feitos serviços de concretagem das estruturas de reforço e recuperação da ponte. O valor do investimento nas obras de recuperação estrutural e funcional da ponte sobre o Rio Itapemirim é de R$ 1.855.336,42.

Trecho da ES-488 será interditado em Cachoeiro para obras em ponte

A chuva nesta sexta-feira (20), segundo o órgão, não impacta na execução dos trabalhos.
DER-ES indica rotas alternativas
  • Rota 1 (para quem sai da ES 166 - Venda Nova do Imigrante ou Castelo, BR 482 - Guaçuí ou Alegre): Partindo do Trevo de Morro Grande com destino à BR 101, os veículos seguirão sentido São Joaquim, na ES 478, por 7,1 quilômetros. E em seguida, no sentido Atílio Vivácqua, na ES 489, por 11,6 quilômetros; por último até o entroncamento com a BR 101, segue por mais 13,4 quilômetros.
  • Rota 2 (para quem sai da BR 482 - Cachoeiro de Itapemirim): Partindo do Trevo de Morro Grande com destino à BR-262, os veículos seguirão na duplicação na ES-482 até o trevo de Coutinho por 6,6 quilômetros. Em seguida, no sentido Castelo, na ES 166, por mais 20 quilômetros e por último seguirão para a BR 262 em Venda Nova por 39,4 quilômetros.
  •  Rota 3 (para quem sai da ES 164 - Domingos Martins, Vargem Alta ou Soturno): Partindo da intercessão de Santa Rosa com destino à BR 101, os veículos seguirão sentido Frade pela BR 482 por 8,80 quilômetros, em seguida pela ES 488 por 11,30 quilômetros até a BR 101.
  •  Rota 4 (Veículos de origem ES 488 e BR 101 - Rio Novo ou Cachoeiro de Itapemirim): Partindo da intercessão de Santa Rosa com destino a BR 262, os veículos seguirão sentido Vargem Alta, na ES 164 por 20,4 quilômetros, em seguida, sentido Castelinho até a BR 262 por 43,8 quilômetros.

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