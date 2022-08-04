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Detonações

Trecho da BR 101 em Vila Velha será totalmente interditado

Intervenção acontecerá para correção do traçado da pista; bloqueio ocorreu nesta quinta-feira (4) e será repetido na sexta (5), às 14h, com duração de 15 minutos
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

04 ago 2022 às 11:56

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 11:56

A BR 101 será totalmente interditada nos quilômetros 312 e 313, na altura do bairro Jucu, em Vila Velha, nesta sexta-feira (5). O bloqueio total da rodovia federal ocorre a partir das 14h. A previsão é que a via fique fechada por cerca de 15 minutos para explosão de rochas - o trecho foi interditado no mesmo horário na tarde desta quinta (4).
Concessionária que administra a via, a Eco101 informou que os desmontes serão realizados com emprego de um gás expansivo, chamado pyroblast, e que "as intervenções são necessárias para a correção do traçado da pista antiga". A interdição se dá por questões de segurança.
"Os usuários devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho para a segurança de todos"
Eco101 - Em nota
A empresa também esclareceu que o trabalho poderá ser cancelado, dependendo das condições meteorológicas. Os motoristas podem acompanhar as condições do tráfego por meio do perfil da Eco101 no Twitter e no site oficial da empresa.

NOVAS INTERDIÇÕES PODEM ACONTECER

Gerente de operação da Eco101, Maurício Cavalli explicou que a explosão das rochas faz parte da obra de retificação da pista antiga do sentido Sul (Guarapari). "O traçado é de 1970, todo sinuoso, com subidas e descidas que acompanham o terreno. Vamos ajustar conforme as normas atuais", disse.
Após as duas intervenções desta semana, equipes voltarão ao local para nova avaliação. "Retornamos a cada desmonte para ver o quanto que fragmentou o subleito e verificamos se serão necessárias mais operações", adiantou. A previsão é que a obra seja concluída ainda neste ano.

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