Trecho da BR 101 em Vila Velha será totalmente interditado

BR 101 será totalmente interditada nos quilômetros 312 e 313, na altura do bairro Jucu, em Vila Velha , nesta sexta-feira (5). O bloqueio total da rodovia federal ocorre a partir das 14h. A previsão é que a via fique fechada por cerca de 15 minutos para explosão de rochas - o trecho foi interditado no mesmo horário na tarde desta quinta (4).

Concessionária que administra a via, a Eco101 informou que os desmontes serão realizados com emprego de um gás expansivo, chamado pyroblast, e que "as intervenções são necessárias para a correção do traçado da pista antiga". A interdição se dá por questões de segurança.

"Os usuários devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho para a segurança de todos" Eco101 - Em nota

A empresa também esclareceu que o trabalho poderá ser cancelado, dependendo das condições meteorológicas. Os motoristas podem acompanhar as condições do tráfego por meio do perfil da Eco101 no Twitter e no site oficial da empresa.

NOVAS INTERDIÇÕES PODEM ACONTECER

Gerente de operação da Eco101, Maurício Cavalli explicou que a explosão das rochas faz parte da obra de retificação da pista antiga do sentido Sul (Guarapari). "O traçado é de 1970, todo sinuoso, com subidas e descidas que acompanham o terreno. Vamos ajustar conforme as normas atuais", disse.