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Lentidão

Trânsito fora do comum em Vitória afeta motoristas até dentro dos bairros

No fim da tarde desta quinta-feira (27) os motoristas se depararam com um trânsito mais lento do que o normal na Capital
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

27 jun 2024 às 19:21

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 19:21

Trânsito fora do comum em Vitória afeta motoristas até dentro dos bairros.
Trânsito fora do comum em Vitória afeta motoristas até dentro dos bairros. Crédito: Rainer Vinturini
O trânsito no final da tarde e começo da noite desta quinta-feira (27) assustou (e irritou) os motoristas em Vitória. A lentidão tradicional da Capital no horário de pico em pontos como Terceira Ponte e Avenida Nossa Senhora da Penha, afetou também as vias dentro dos bairros.
Locais como Centro, Bento Ferreira, Praia do Suá e Praia do Canto estavam com algumas ruas em cores amarelo e vermelho e vermelho intenso nos aplicativos de trânsito, o que indica alto fluxo.
Dentro de Bento Ferreira, onde costuma estar com passagem livre para os condutores, houve retenção nos seguintes espaços: Avenida César Hilal, Avenida Carlos Moreira; perto da padaria Monte Líbano (antiga Ledut), Rua Chafic Murad e Henrique Rosetti.
Já na Praia do Suá, os motoristas evitavam passar pela Rua Neves Armond. Almirante Tamandaré, Padre Antônio Ribeiro Pinto, Ferreira Coelho e Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes
Quem seguiu em direção à Praia do Canto teve se atentar com as ruas Saúl Navarro, Major Clarindo Fundão e João da Silva Abreu e Avenida Rio Branco.
Trânsito fora do comum em Vitória afeta motoristas até dentro dos bairros.
O aplicativo de trânsito Google Maps mostra os bairros Praia do Canto e Bento Ferreira parados até dentro dos bairros Crédito: Google Maps
A Guarda Municipal de Trânsito informou que há uma obra da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) na Avenida Leitão da Silva, que corta os bairros Santa Lúcia, Praia do Canto e Santa Lúcia. Uma faixa estava interditada para a execução da atividade da empresa de abastecimento de água. A Guarda seguia no local para auxiliar no trânsito.

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