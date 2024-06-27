Trânsito fora do comum em Vitória afeta motoristas até dentro dos bairros.

O trânsito no final da tarde e começo da noite desta quinta-feira (27) assustou (e irritou) os motoristas em Vitória. A lentidão tradicional da Capital no horário de pico em pontos como Terceira Ponte e Avenida Nossa Senhora da Penha, afetou também as vias dentro dos bairros.
Locais como Centro, Bento Ferreira, Praia do Suá e Praia do Canto estavam com algumas ruas em cores amarelo e vermelho e vermelho intenso nos aplicativos de trânsito, o que indica alto fluxo.
Dentro de Bento Ferreira, onde costuma estar com passagem livre para os condutores, houve retenção nos seguintes espaços: Avenida César Hilal, Avenida Carlos Moreira; perto da padaria Monte Líbano (antiga Ledut), Rua Chafic Murad e Henrique Rosetti.
Já na Praia do Suá, os motoristas evitavam passar pela Rua Neves Armond. Almirante Tamandaré, Padre Antônio Ribeiro Pinto, Ferreira Coelho e Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes
Quem seguiu em direção à Praia do Canto teve se atentar com as ruas Saúl Navarro, Major Clarindo Fundão e João da Silva Abreu e Avenida Rio Branco.
A Guarda Municipal de Trânsito informou que há uma obra da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) na Avenida Leitão da Silva, que corta os bairros Santa Lúcia, Praia do Canto e Santa Lúcia. Uma faixa estava interditada para a execução da atividade da empresa de abastecimento de água. A Guarda seguia no local para auxiliar no trânsito.