Terceira Ponte terá novas interdições durante esta semana; veja detalhes Crédito: Ricardo Medeiros

Novas interdições parciais na Terceira Ponte foram anunciadas pela Rodosol, concessionária que administra a via. As intervenções ocorrerão, no sentido Vitória - Vila Velha, durante esta semana. A primeira interdição será nesta terça-feira (11), a partir de 12h, com previsão de término às 15h. Outras interdições parciais ocorrerão na quarta-feira (12), quinta (13) e no sábado (15), também de 12h às 15h.

Segundo a Rodosol, as interdições serão feitas devido às obras de ampliação que acontecem na Terceira Ponte desde 2021. A inauguração das seis vias na ponte está prevista para acontecer ainda no mês de julho

⚠️ Terça (11), quarta (12), quinta-feira (13) e sábado (15), de 12h às 15h, o sentido sul da Terceira Ponte (Vitória-Vila Velha) será parcialmente interditado, devido às obras de ampliação realizadas pelo Governo. — RodoSol (@RodoSol) July 10, 2023

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou, por nota, que pode ser que as interdições ocorram em ambos sentidos da Terceira Ponte, e recomendou aos motoristas que, em virtude das obras, dirijam com mais cautela na região.