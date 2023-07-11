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Sentido Vila Velha

Terceira Ponte terá novas interdições durante esta semana; veja detalhes

Interdição de uma das vias acontecerá no sentido Vitória - Vila Velha, na terça-feira (11), das 12h às 15h; outras interdições estão programadas para quarta (12), quinta-feira (13) e sábado (15)

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 08:38

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

11 jul 2023 às 08:38
Muretas da Terceira Ponte começam a ser removidas para obras de expansão
Terceira Ponte terá novas interdições durante esta semana; veja detalhes Crédito: Ricardo Medeiros
Novas interdições parciais na Terceira Ponte foram anunciadas pela Rodosol, concessionária que administra a via. As intervenções ocorrerão, no sentido Vitória - Vila Velha, durante esta semana. A primeira interdição será nesta terça-feira (11), a partir de 12h, com previsão de término às 15h. Outras interdições parciais ocorrerão na quarta-feira (12), quinta (13) e no sábado (15), também de 12h às 15h.
Segundo a Rodosol, as interdições serão feitas devido às obras de ampliação que acontecem na Terceira Ponte desde 2021. A inauguração das seis vias na ponte está prevista para acontecer ainda no mês de julho
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou, por nota, que pode ser que as interdições ocorram em ambos sentidos da Terceira Ponte, e recomendou aos motoristas que, em virtude das obras, dirijam com mais cautela na região.
Terceira Ponte terá novas interdições durante esta semana

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