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Sequência de acidentes gera caos no trânsito em Vitória

Foram registradas ocorrências em diversos pontos da Capital, inclusive no Centro de Vitória e nos entornos da Terceira Ponte; motoristas reclamam de lentidão
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

31 jan 2025 às 19:03

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 19:03

Uma sequência de ocorrências, inclusive acidentes, deixou o trânsito caótico em Vitória na tarde desta sexta-feira (31). Diversos pontos da Capital registram congestionamento, segundo motoristas e plataformas de monitoramento em tempo real, como Waze.
Um acidente na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória, provocou lentidão na movimentação de veículos a partir da Avenida Vitória, na altura do bairro Bento Ferreira.
A Guarda Civil Municipal de Vitória (GMV) confirmou que equipes estão na região do Centro atendendo a ocorrências. No momento, não há mais informações.
Sequência de ocorrências provocou lentidão no trânsito em Vitória
Sequência de ocorrências provocou lentidão no trânsito em Vitória Crédito: Waze/Reprodução
Leitores de A Gazeta também relataram congestionamentos da Avenida Américo Buaiz até a Dante Michelini, em Camburi.
Por volta das 16h30, um engavetamento envolvendo três veículos também complicou o trânsito na Terceira Ponte, no sentido Vitória x Vila Velha. A Ceturb-ES, que administra a ponte, informou que enviou uma equipe ao local para remoção de dois dos carros envolvidos. A GMV, por sua vez, informou que todas as equipes estão atuando para dar fluidez ao trânsito na medida do possível.
Às 18h35, plataformas de monitoramento continuavam a apontar lentidão nos acessos à ponte.

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