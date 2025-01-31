Sequência de acidentes gera caos no trânsito em Vitória

Uma sequência de ocorrências, inclusive acidentes, deixou o trânsito caótico em Vitória na tarde desta sexta-feira (31). Diversos pontos da Capital registram congestionamento, segundo motoristas e plataformas de monitoramento em tempo real, como Waze.

Um acidente na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória, provocou lentidão na movimentação de veículos a partir da Avenida Vitória, na altura do bairro Bento Ferreira.

A Guarda Civil Municipal de Vitória (GMV) confirmou que equipes estão na região do Centro atendendo a ocorrências. No momento, não há mais informações.

Sequência de ocorrências provocou lentidão no trânsito em Vitória Crédito: Waze/Reprodução

Leitores de A Gazeta também relataram congestionamentos da Avenida Américo Buaiz até a Dante Michelini, em Camburi.

Por volta das 16h30, um engavetamento envolvendo três veículos também complicou o trânsito na Terceira Ponte, no sentido Vitória x Vila Velha. A Ceturb-ES, que administra a ponte, informou que enviou uma equipe ao local para remoção de dois dos carros envolvidos. A GMV, por sua vez, informou que todas as equipes estão atuando para dar fluidez ao trânsito na medida do possível.