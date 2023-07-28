Mais um viaduto que faz parte da estrutura da Rotatória do Ó, na Serra, será entregue no próximo domingo (30), a partir das 10h. Segundo a administração municipal, o viaduto superior 1 era a última passagem que precisava ser liberada para que os veículos pudessem realizar a volta completa pela via.
Com a inauguração da passagem, a Secretaria de Obras (Seob) vai liberar o trânsito de veículos na Avenida Eldes Scherrer de Souza em frente ao Sesi de Laranjeiras (sentido BR-101), que estava interditada para as obras.
Rotatória do Ó mais um viaduto será entregue na Serra
Além da entrega do viaduto superior, a calçada da rotatória e a ciclovia do anel viário, que possui cerca de 800 metros, serão liberadas para a circulação de pedestres e ciclistas.
Última inauguração
Desde o dia 16 de julho, quem passa pela região já pode conferir algumas mudanças no trânsito, após a inauguração de outro viaduto. As alterações já ocorrem de forma definitiva. Veja como ficou o trânsito:
- Veículos que vêm da avenida Copacabana (sentido avenida Eldes Scherrer)
- Agora vão passar pela pista do viaduto 3 (em frente ao posto de gasolina) para acessar a Rua 1 A.
- Veículos que vêm da avenida Eldes Scherrer (sentido Morada de Laranjeiras)
- Os motoristas que vierem pela avenida Eldes Scherrer e quiserem fazer o retorno para a Rua 1 A, também poderão passar pela pista do viaduto 3 (em frente ao posto de gasolina).
- Veículos no sentido Feu Rosa
- Os condutores que querem ir no sentido Feu Rosa, tanto vindos da Avenida Eldes Scherrer, quanto da Avenida Copacabana, podem continuar o trajeto normalmente pela Avenida Central B.