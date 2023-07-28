Calçada da rotatória e a ciclovia do anel viário também serão liberadas Crédito: Edson Reis/PMS

Mais um viaduto que faz parte da estrutura da Rotatória do Ó, na Serra, será entregue no próximo domingo (30), a partir das 10h. Segundo a administração municipal, o viaduto superior 1 era a última passagem que precisava ser liberada para que os veículos pudessem realizar a volta completa pela via.

Com a inauguração da passagem, a Secretaria de Obras (Seob) vai liberar o trânsito de veículos na Avenida Eldes Scherrer de Souza em frente ao Sesi de Laranjeiras (sentido BR-101 ), que estava interditada para as obras.

Your browser does not support the audio element. Rotatória do Ó mais um viaduto será entregue na Serra

Novo viaduto da Rotatória do Ó e as mudanças previstas no trânsito Crédito: Secom/PMS

Além da entrega do viaduto superior, a calçada da rotatória e a ciclovia do anel viário, que possui cerca de 800 metros, serão liberadas para a circulação de pedestres e ciclistas.

Última inauguração

Desde o dia 16 de julho, quem passa pela região já pode conferir algumas mudanças no trânsito, após a inauguração de outro viaduto. As alterações já ocorrem de forma definitiva. Veja como ficou o trânsito:

- Veículos que vêm da avenida Copacabana (sentido avenida Eldes Scherrer)

Agora vão passar pela pista do viaduto 3 (em frente ao posto de gasolina) para acessar a Rua 1 A.

Confira nova mudança no trânsito da Rotatória do Ó, na Serra Crédito: Prefeitura da Serra

- Veículos que vêm da avenida Eldes Scherrer (sentido Morada de Laranjeiras)

Os motoristas que vierem pela avenida Eldes Scherrer e quiserem fazer o retorno para a Rua 1 A, também poderão passar pela pista do viaduto 3 (em frente ao posto de gasolina).

- Veículos no sentido Feu Rosa