Roda de ônibus em movimento se solta em rodovia de Cachoeiro

Uma câmera de monitoramento na altura do bairro São Francisco de Assis flagrou o momento do acidente: às 12h12. A roda traseira se desprende e vai para a outra pista. A via de mão dupla é uma das principais rotas da cidade em direção ao Centro e outros bairros. Apesar disso, não houve feridos nem outros danos causados.

A Viação Planeta explicou que o ônibus é do ano 2017, está com a manutenção em dia e passou por revisão no dia 5 de dezembro. O veículo havia saído do garagem, que fica no bairro Marbrasa, e seguia para a Rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Gilberto Machado. Ainda segundo a empresa, não havia passageiros no ônibus, que ficaria na estação de reserva, e um guincho foi acionado para a remoção do veículo. "As causas do acidente serão investigadas", garantiu.