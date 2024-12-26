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Roda de ônibus em movimento se solta em rodovia de Cachoeiro

Uma câmera de monitoramento na altura do bairro São Francisco de Assis flagrou o momento do acidente

Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 16:17

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 dez 2024 às 16:17
A roda de um ônibus se soltou no momento em que passava pela Rodovia Gumercindo Moura Nunes, popularmente conhecida como Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (26). 
Uma câmera de monitoramento na altura do bairro São Francisco de Assis flagrou o momento do acidente: às 12h12. A roda traseira se desprende e vai para a outra pista. A via de mão dupla é uma das principais rotas da cidade em direção ao Centro e outros bairros. Apesar disso, não houve feridos nem outros danos causados.
A Viação Planeta explicou que o ônibus é do ano 2017, está com a manutenção em dia e passou por revisão no dia 5 de dezembro. O veículo havia saído do garagem, que fica no bairro Marbrasa, e seguia para a Rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Gilberto Machado. Ainda segundo a empresa, não havia passageiros no ônibus, que ficaria na estação de reserva, e um guincho foi acionado para a remoção do veículo. "As causas do acidente serão investigadas", garantiu.
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