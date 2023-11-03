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Horário indevido

Queda de carro: motorista de cegonha é autuado em Vitória

Para a TV Gazeta, ele alegou que um motociclista havia informado que a passagem era permitida no local. Caso ocorreu no bairro Praia do Suá, nesta sexta (3)
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

03 nov 2023 às 14:48

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 14:48

O motorista que dirigia o caminhão-cegonha de onde caiu um carro Renault Kangoo branco na manhã desta sexta-feira (3), no bairro Praia do Suá, em Vitória, foi autuado por transitar em local e horário proibido, conforme informou a Prefeitura de Vitória.
Em entrevista à TV Gazeta, o motorista informou que dirigia pela Beira-Mar quando foi informado por um motociclista que poderia passar por dentro da região onde o acidente aconteceu. Ainda de acordo com o responsável pelo transporte do veículo, o carro caiu após atingir fios de telefonia e internet ao entrar na rua Desembargador Ferreira Coelho. 
O carro foi desvirado pela população que passava pelo local para evitar o impacto na fluidez do trânsito, segundo apuração da repórter da TV Gazeta Vanessa Calmon. A Guarda Municipal de Trânsito de Vitória informou que o carro foi retirado da via e colocado novamente em cima do caminhão. 

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