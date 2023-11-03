Queda de carro: motorista de cegonha é autuado em Vitória

Em entrevista à TV Gazeta, o motorista informou que dirigia pela Beira-Mar quando foi informado por um motociclista que poderia passar por dentro da região onde o acidente aconteceu. Ainda de acordo com o responsável pelo transporte do veículo, o carro caiu após atingir fios de telefonia e internet ao entrar na rua Desembargador Ferreira Coelho.