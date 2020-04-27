Prefeitura de Vila Velha altera trânsito no entorno da Av. Carlos Lindenberg

Rodovia Carlos Lindenberg, uma das mais movimentadas de Vila Velha Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Prefeitura de Vila Velha mudou o trânsito no entorno da Avenida Carlos Lindenberg. A partir desta segunda-feira (27), ficam alteradas as mãos de direção das ruas Piracicaba, Felicidade Siqueira e Sétima Avenida na primeira quadra do lado direito da Carlos Lindenberg, sentido Segunda Ponte  Centro.

Nessa quadra, essas vias irão se tornar mão única e a Piracicaba será binário com a Felicidade Siqueira.

Essa alteração faz parte das mudanças projetadas para o cruzamento da Carlos Lindeberg, nos acessos a Alecrim e Jardim Marilândia, em atendimento, segundo a prefeitura, aos pleitos das comunidades.

Quem estiver trafegando no sentido Segunda Ponte  Centro e desejar seguir para Jardim Marilândia e adjacências, vai entrar na Rua Piracicaba, como sempre fez. Porém, quem estiver vindo de Jardim Marilândia, Rio Marinho e entorno em direção à Lindenberg pela Rua Piracicaba, deve dobrar à direita na última rua, a Sétima Avenida, e por ela alcançar a Felicidade Siqueira, seguindo até chegar à Lindenberg.

O cruzamento da Carlos Lindenberg com as ruas Felicidade Siqueira e Piracicaba, que antes permitia apenas a conversão à esquerda e nenhum outro movimento, agora permitirá que todos os movimentos possam ser feitos, multiplicando a acessibilidade daqueles que utilizam esses dois grandes eixos  as ruas Felicidade Siqueira e Piracicaba  para vários destinos.

Quem antes vinha de Alecrim, Industrial e comunidades vizinhas com destino ao Centro precisava realizar um longo percurso até a Colatinense. Dificuldade semelhante, de acordo com a prefeitura, enfrentava quem saía de Jardim Marilândia e seu entorno, em direção à Segunda Ponte.

VEJA COMO FICA O TRÂNSITO:

Prefeitura de Vila Velha altera trânsito no entorno da avenida Carlos Lindenberg Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Vila Velha

Esse projeto, de acordo com a prefeitura, envolveu investimentos em sinalização horizontal e vertical com diversas placas que orientam o jeito certo de circular. Um novo conjunto semafórico foi implantado com tempos calculados a partir de pesquisas de tráfego na região.