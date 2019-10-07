Porquinho foge e para o trânsito em rua do Centro de Nova Venécia, ES

Um porquinho esperto roubou a cena na manhã desta segunda-feira (07), ao fugir de um automóvel e dar trabalho para ser recuperado no Centro de Nova Venécia, no Noroeste do Estado. A correria começou na Rua Colatina, por volta das 9h, e só terminou depois de 20 minutos – tempo suficiente para vários “olés” do animal.

Um vídeo mostra o momento em que um homem de boné sobe a rua atrás do porquinho. Por causa da perseguição, um carro e um caminhão tiveram que parar. Muito ágil, o bicho ficou atravessando a rua várias vezes, enquanto tentavam pegá-lo. As imagens também mostram que um motociclista tentou ajudar na captura, mas também acabou driblado.

De acordo com um funcionário de uma mecânica que fica bem em frente do local onde tudo aconteceu, o animal teria fugido de uma gaiola de madeira, que aparece quebrada, em cima da carroceria de um carro preto, logo no início do vídeo. Apesar de ter dado trabalho, o porquinho acabou recapturado.