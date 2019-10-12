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Em Tabajara

Policial militar tem pé esmagado em acidente em Cariacica

O acidente aconteceu na manhã deste sábado (12) no bairro Tabajara, em Cariacica. Motorista que causou acidente estaria embriagado, segundo testemunhas

Publicado em 12 de Outubro de 2019 às 12:41

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

12 out 2019 às 12:41
Policial militar tem pé esmagado em acidente em Cariacica Crédito: Internauta
Um policial militar teve o pé esmagado após um veículo bater em dois carros e na moto conduzida pela vítima. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (12), no bairro Tabajara, Cariacica.
Segundo informações de testemunhas, um carro Honda Tiida, conduzido por um motorista embriagado, invadiu a contramão, bateu num primeiro carro e depois atingiu em outro veículo e a moto do policial.
Policial militar tem pé esmagado em acidente em Cariacica Crédito: Internauta
Segundo a Polícia Militar, o militar é um policial da reserva que trabalha na Defensoria Pública de Vitória  e seguia para o trabalho em uma motocicleta. O militar sofreu uma fratura exposta em um dos pés e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista do veículo fugiu do local e não foi localizado.

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