Passageira é atropelada por ônibus após saltar no ponto em Marataízes

Mulher foi socorrida e levada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação

Uma passageira ficou ferida após ser atropelada por um ônibus após descer do coletivo na noite de segunda-feira (22), no bairro Lagoa Funda, em Marataízes , no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a mulher foi socorrida e levada para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

A PM informou que o motorista do ônibus contou à corporação que seguida sentido Centro - Lagoa Funda quando, após o desembarque de um dos passageiros, fechou as portas e, ao acelerar o veículo, verificou que uma passageira havia caído ao descer e as rodas tinham passado por cima de uma das pernas dela.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista permaneceu no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

A empresa responsável pelas linhas intermunicipais disse à reportagem que lamenta o ocorrido e que tem prestado todo apoio necessário a família da vítima que segue internada no hospital. O estado de saúde da mulher é estável e ela não corre risco de morte por conta do acidente.