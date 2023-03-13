Uma jovem de 29 anos morreu após ser arremessada da motocicleta em que estava e acabar atropelada na Rodovia das Paneleiras (antiga Reta do Aeroporto), em Goiabeiras , em Vitória , na noite deste domingo (12). De acordo com a Polícia Militar , a vítima, que não teve o nome divulgado, estava na garupa de um veículo de aplicativo.

O acidente ocorreu na Rodovia das Paneleiras, antiga Reta do Aeroporto, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Após a colisão, policiais chegaram ao local e foram informados por testemunhas que um motociclista que prestava serviço de corrida por aplicativo estava com uma cliente na garupa quando colidiu na traseira de um carro. A mulher foi arremessada para a pista contrária e, neste momento, acabou atropelada por outro veículo que seguia na via.

Ela chegou a receber os primeiros socorros no local, mas morreu dentro da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu / 192).

O condutor foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.

Your browser does not support the audio element. Passageira de moto por aplicativo morre em acidente, em Vitória

O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

Prefeitura diz que serviço é irregular

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) afirmou que notificou as empresas que prestam o serviço (de moto por aplicativo) e elas responderam alegando não ser necessária a regulamentação por parte do município, que não poderia impedir seu funcionamento.

Apesar disso, a Procuradoria Municipal deu parecer comprovando que compete ao município regulamentar e fiscalizar o serviço, "que deverá ocorrer de forma segura e organizada para os usuários e os próprios motoristas das motocicletas".