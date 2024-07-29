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Na ES 358

Pai, mãe e filho ficam feridos após acidente com carro em Sooretama

Veículo caiu em um barranco na localidade de Patrimônio da Lagoa; de acordo com testemunhas, o motorista perdeu o controle e saiu da pista
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 jul 2024 às 11:26

Publicado em 29 de Julho de 2024 às 11:26

Pai, mãe e filho ficam feridos após acidente em Sooretama
Frente do carro ficou bastante danificada; vítimas foram socorridas pelo Samu Crédito: Leitor | A Gazeta
Pai, mãe e filho ficaram feridos após sofrerem um acidente de carro na ES 358, na localidade de Patrimônio da Lagoa, zona rural de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite do último domingo (28). De acordo com a Polícia Militar, o veículo foi encontrado capotado e fora da pista. As vítimas são um homem de 27 anos, uma mulher de 24 anos e o filho, que não teve a idade divulgada.
Testemunhas contaram aos policiais que o condutor do carro, um Fiat Strada branco, perdeu o controle, saiu da estrada e caiu em um barranco. A corporação informou que profissionais de duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) prestaram os primeiros socorros.
Em seguida, a família foi levada para o Hospital Rio Doce, em Linhares. De acordo com a apuração da TV Gazeta Norte, o homem está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com o quadro estável. Além disso, existe uma expectativa de que a mulher receba alta médica ainda nesta segunda-feira (29). A criança foi levada para outra unidade de saúde e não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde dela.

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