Pai, mãe e filho ficam feridos após acidente com carro em Sooretama

Pai, mãe e filho ficaram feridos após sofrerem um acidente de carro na ES 358, na localidade de Patrimônio da Lagoa, zona rural de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite do último domingo (28). De acordo com a Polícia Militar, o veículo foi encontrado capotado e fora da pista. As vítimas são um homem de 27 anos, uma mulher de 24 anos e o filho, que não teve a idade divulgada.
Testemunhas contaram aos policiais que o condutor do carro, um Fiat Strada branco, perdeu o controle, saiu da estrada e caiu em um barranco. A corporação informou que profissionais de duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) prestaram os primeiros socorros.
Em seguida, a família foi levada para o Hospital Rio Doce, em Linhares. De acordo com a apuração da TV Gazeta Norte, o homem está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com o quadro estável. Além disso, existe uma expectativa de que a mulher receba alta médica ainda nesta segunda-feira (29). A criança foi levada para outra unidade de saúde e não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde dela.