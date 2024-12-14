Ônibus atinge poste na Darly Santos e deixa imóveis sem luz em Vila Velha

Em nota, a EDP informou que "foi acionada para atender uma ocorrência após um ônibus colidir com um poste no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Uma equipe da concessionária está atuando no local e 25 clientes do entorno ficarão com o fornecimento de energia interrompido até a conclusão dos reparos". Durante a noite, a energia foi restabelecida.