Ônibus atinge poste na Darly Santos e deixa imóveis sem luz em Vila Velha

Um ônibus de transporte intermunicipal colidiu com um poste na Rodovia Darly Santos, em frente à Rodoviária de Vila Velha, no bairro Jockey de Itaparica, neste sábado (13). Em um vídeo enviado para a reportagem de A Gazeta, é possível ver que a lateral do veículo atingiu a base da estrutura de concreto, que ficou tombada (confira acima). Por causa do acidente, 25 imóveis da região ficaram sem energia.
Em nota, a EDP informou que "foi acionada para atender uma ocorrência após um ônibus colidir com um poste no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Uma equipe da concessionária está atuando no local e 25 clientes do entorno ficarão com o fornecimento de energia interrompido até a conclusão dos reparos". Durante a noite, a energia foi restabelecida.
Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada sem vítimas. Por este motivo, a corporação não tinha detalhes sobre como o acidente aconteceu. A reportagem de A Gazeta tenta contato com a Nova Itapemirim, viação à qual pertence o ônibus envolvido no acidente. O espaço segue aberto para manifestações.