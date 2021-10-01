Mulher morre atropelada na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Ledivane Viana de Jesus, de 24 anos, foi atropelada por carro na Rodovia do Sol, em Guarapari Crédito: Caique Verli | Reprodução

TV Gazeta junto à Uma mulher morreu atropelada na Rodovia do Sol, na altura do bairro Morada do Sol, em Vila Velha , por volta das 18h desta sexta-feira (1º). Ledivane Viana de Jesus, de 24 anos, estava voltando do trabalho para casa quando foi atingida por um carro branco, segundo apurou a reportagem dajunto à Polícia Militar

Uma equipe de resgate chegou a ser acionada e tentou reanimar a vítima, mas ela morreu ainda no local. Com a força do impacto, a jovem teria sido arremessada para cima do veículo e arrastada por cerca de 30 metros. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica.

Ledivane Viana de Jesus tinha apenas 24 anos e era natural da Bahia Crédito: Reprodução

De acordo com testemunhas, Ledivane estava atravessando fora da faixa de pedestres quando foi atropelada. Segundo a prima Simone Viana, que esteve no local, a jovem era da Bahia e tinha começado a trabalhar em uma lanchonete perto da Rodovia do Sol há cerca de um mês.

"Ela tinha acabado de sair do serviço e estava indo para o ponto de ônibus. A gente não sabe nem o que falar. Era uma menina nova, de 24 anos, com toda a vida pela frente" Simone Viana - Prima de Lediviane

Na própria sexta-feira (1º), peritos estiveram no local para investigar as causas do acidente. O motorista também foi levado para prestar depoimento na Delegacia Regional de Vila Velha, mas a Polícia Civil explicou que não consegue passar informações sobre o caso, porque foi registrado em um plantão anterior.

"Durante finais de semana, feriados e pontos facultativos, a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias. Os cartórios nos quais consultamos ocorrências de plantões finalizados funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis", afirmou em nota.

Carro que atingiu Ledivane ficou com o parabrisa e a dianteira totalmente destruídos Crédito: Reprodução

TRECHO É PERIGOSO, SEGUNDO MORADORES

Segundo moradores do bairro Morada do Sol, o trecho onde Ledivane Viana de Jesus foi atropelada é muito perigoso e acidentes acontecem quase toda a semana no local. Atravessar a Rodovia do Sol, conforme relatos, é sempre um risco para quem vive ou trabalha na região.

"É um trecho muito movimentado. É uma parada de posto, tem duas lanchonetes e não tem iluminação. É um trecho muito perigoso e escuro. Não tem um redutor de velocidade. O problema todo é que isso vai acontecer mais vezes. É um descaso", desabafou o taxista Hudson Luis Bosi.

Por meio de nota, a concessionária Rodosol , que administra a via, esclareceu que a iluminação é de responsabilidade do município e informou que estudos feitos no trecho não indicaram a necessidade de redutores de velocidade, nem de novas passarelas.