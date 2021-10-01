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Na volta para casa

Mulher morre atropelada na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Ledivane Viana de Jesus, de 24 anos, estava saindo do trabalho quando foi atingida pelo carro; acidente aconteceu nesta sexta-feira (1°), no bairro Morada do Sol

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 20:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2021 às 20:48
Ledivane Viana de Jesus, de 24 anos, foi atropelada na Rodovia do Sol nesta sexta-feira (1)
Ledivane Viana de Jesus, de 24 anos, foi atropelada por carro na Rodovia do Sol, em Guarapari Crédito: Caique Verli | Reprodução
Uma mulher morreu atropelada na Rodovia do Sol, na altura do bairro Morada do Sol, em Vila Velha, por volta das 18h desta sexta-feira (1º). Ledivane Viana de Jesus, de 24 anos, estava voltando do trabalho para casa quando foi atingida por um carro branco, segundo apurou a reportagem da TV Gazeta junto à Polícia Militar
Uma equipe de resgate chegou a ser acionada e tentou reanimar a vítima, mas ela morreu ainda no local. Com a força do impacto, a jovem teria sido arremessada para cima do veículo e arrastada por cerca de 30 metros. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica.
Ledivane Viana de Jesus tinha apenas 24 anos e era natural da Bahia
Ledivane Viana de Jesus tinha apenas 24 anos e era natural da Bahia Crédito: Reprodução
De acordo com testemunhas, Ledivane estava atravessando fora da faixa de pedestres quando foi atropelada. Segundo a prima Simone Viana, que esteve no local, a jovem era da Bahia e tinha começado a trabalhar em uma lanchonete perto da Rodovia do Sol há cerca de um mês.
"Ela tinha acabado de sair do serviço e estava indo para o ponto de ônibus. A gente não sabe nem o que falar. Era uma menina nova, de 24 anos, com toda a vida pela frente"
Simone Viana - Prima de Lediviane
Na própria sexta-feira (1º), peritos estiveram no local para investigar as causas do acidente. O motorista também foi levado para prestar depoimento na Delegacia Regional de Vila Velha, mas a Polícia Civil explicou que não consegue passar informações sobre o caso, porque foi registrado em um plantão anterior.
"Durante finais de semana, feriados e pontos facultativos, a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias. Os cartórios nos quais consultamos ocorrências de plantões finalizados funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis", afirmou em nota.
Carro que atingiu Ledivane ficou com o parabrisa e a dianteira totalmente destruídos
Carro que atingiu Ledivane ficou com o parabrisa e a dianteira totalmente destruídos Crédito: Reprodução

TRECHO É PERIGOSO, SEGUNDO MORADORES

Segundo moradores do bairro Morada do Sol, o trecho onde Ledivane Viana de Jesus foi atropelada é muito perigoso e acidentes acontecem quase toda a semana no local. Atravessar a Rodovia do Sol, conforme relatos, é sempre um risco para quem vive ou trabalha na região.
"É um trecho muito movimentado. É uma parada de posto, tem duas lanchonetes e não tem iluminação. É um trecho muito perigoso e escuro. Não tem um redutor de velocidade. O problema todo é que isso vai acontecer mais vezes. É um descaso", desabafou o taxista Hudson Luis Bosi.
Por meio de nota, a concessionária Rodosol, que administra a via, esclareceu que a iluminação é de responsabilidade do município e informou que estudos feitos no trecho não indicaram a necessidade de redutores de velocidade, nem de novas passarelas.
Já a Prefeitura de Vila Velha, por sua vez, afirmou que a Rodovia do Sol é de jurisdição estadual e que a concessionária que administra a via é a responsável, conforme contrato assinado junto ao Governo do Estado.

Correção

28/10/2021 - 10:30
A matéria trazia, no título e no texto, que o acidente aconteceu em Guarapari. No entanto, o bairro Morada do Sol fica em Vila Velha. A informação foi corrigida.

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