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ES 060

Mulher fica ferida em acidente entre carro e caminhão do lixo em Itapemirim

Veículos bateram de frente na noite de quinta-feira (11); vítima foi retirada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e levada para um hospital
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 jan 2024 às 12:50

Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 12:50

Mulher fica ferida após bater de carro em caminhão do lixo em Itapemirim
Mulher fica ferida após bater de carro em caminhão do lixo em Itapemirim Crédito: Leitor| A Gazeta
Uma mulher ficou ferida em um acidente envolvendo o carro que ela estava dirigindo e um caminhão de lixo na ES 060, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Os veículos bateram de frente na noite de quinta-feira (11). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa às ferragens.
Com o impacto da batida, o carro foi parar no meio de um matagal, às margens da pista. Segundo a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local do acidente, o Corpo de Bombeiros já estava atendendo a vítima.
Os Bombeiros contaram que equipes do Samu e da ambulância do município assistiram à vítima durante o desencarceramento. Eles utilizaram o expansor para remover a porta do motorista e o cilindro para expandir o painel do carro, até soltar a vítima, que estava presa pelo painel.
Em seguida, os militares removeram a porta e a coluna traseiras, cortaram o banco do motorista e conseguiram extrair a vítima. A vítima foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um hospital no município.

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