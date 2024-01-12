Mulher fica ferida em acidente entre carro e caminhão do lixo em Itapemirim

Mulher fica ferida após bater de carro em caminhão do lixo em Itapemirim Crédito: Leitor| A Gazeta

Uma mulher ficou ferida em um acidente envolvendo o carro que ela estava dirigindo e um caminhão de lixo na ES 060, em Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Os veículos bateram de frente na noite de quinta-feira (11). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa às ferragens.

Com o impacto da batida, o carro foi parar no meio de um matagal, às margens da pista. Segundo a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local do acidente, o Corpo de Bombeiros já estava atendendo a vítima.

Os Bombeiros contaram que equipes do Samu e da ambulância do município assistiram à vítima durante o desencarceramento. Eles utilizaram o expansor para remover a porta do motorista e o cilindro para expandir o painel do carro, até soltar a vítima, que estava presa pelo painel.