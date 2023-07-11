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Batida forte

Mulher fica ferida em acidente de carro que arrancou poste em Cachoeiro

A passageira sofreu ferimentos em um dos braços e precisou ser socorrida pelo Samu para um hospital da cidade
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

11 jul 2023 às 16:45

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 16:45

Carro colide com poste e mulher precisa ser socorrida em Cachoeiro
Poste ficou destruído, mas não prejudicou o fornecimento de energia elétrica na região. Crédito: Divulgação/Samu
Uma mulher precisou ser socorrida ao hospital após um acidente ocorrido na madrugada desta terça-feira (11), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A vítima era passageira, teve uma fratura no braço e foi levada pelo Samu ao hospital Santa Casa de Misericórdia. O impacto da batida foi tão forte que o poste atingido acabou arrancado e ficou completamente destruído.
Populares que estavam no local informaram aos militares do Corpo de Bombeiros que o veículo era conduzido por um homem, que fugiu do local logo após a batida. A queda do poste não comprometeu o fornecimento de energia elétrica na região, já que servia de apoio para câmera de videomonitoramento. Nenhum dos envolvidos foi identificado.
De acordo com informações da Polícia Militar, havia outros três ocupantes no carro, porém não foram localizados. A corporação informou que não tinha mais detalhes sobre a dinâmica do acidente.

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