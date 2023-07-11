Mulher fica ferida após ser atropelada por ônibus em Cachoeiro

Quando a equipe de PM chegou ao local, a mulher era socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Cachoeiro. O condutor do veículo permaneceu no local e estava devidamente habilitado, segundo os militares. O motorista disse que a pedestre atravessou fora da faixa, de maneira apressada, sem observar a movimentação dos veículos e não conseguiu evitar o acidente.