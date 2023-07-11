Mulher fica ferida após ser atropelada por ônibus em Cachoeiro

Uma mulher de 49 anos acabou ferida após ser atropelada por um ônibus no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (11). Segundo registro da Polícia Militar, populares contaram que ela atravessou a via fora da faixa de pedestre. A vítima não foi identificada.
Quando a equipe de PM chegou ao local, a mulher era socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Cachoeiro. O condutor do veículo permaneceu no local e estava devidamente habilitado, segundo os militares. O motorista disse que a pedestre atravessou fora da faixa, de maneira apressada, sem observar a movimentação dos veículos e não conseguiu evitar o acidente.
O consórcio Novotrans, responsável pelo transporte público na cidade, disse que apura os fatos, mas testemunhas afirmam que o sinal estava aberto para a passagem do ônibus. Os passageiros foram realocados em outro veículo.
Segundo do Samu, a mulher estava em estado estável.