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Acidente de trânsito

Mulher fica ferida após ser atropelada por ônibus em Cachoeiro

Populares relataram aos policiais que a vítima atravessava fora da faixa de pedestres e acabou atingida pelo coletivo na manhã desta terça-feira (11)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 jul 2023 às 16:25

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 16:25

Mulher fica ferida após ser atropelada por ônibus em Cachoeiro
Mulher fica ferida após ser atropelada por ônibus em Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta
Uma mulher de 49 anos acabou ferida após ser atropelada por um ônibus no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (11). Segundo registro da Polícia Militar, populares contaram que ela atravessou a via fora da faixa de pedestre. A vítima não foi identificada. 
Quando a equipe de PM chegou ao local, a mulher era socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Cachoeiro. O condutor do veículo permaneceu no local e estava devidamente habilitado, segundo os militares. O motorista disse que a pedestre atravessou fora da faixa, de maneira apressada, sem observar a movimentação dos veículos e não conseguiu evitar o acidente.
O consórcio Novotrans, responsável pelo transporte público na cidade, disse que apura os fatos, mas testemunhas afirmam que o sinal estava aberto para a passagem do ônibus. Os passageiros foram realocados em outro veículo.
Segundo do Samu, a mulher estava em estado estável.

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