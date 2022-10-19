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Planalto Serrano

Mulher fica ferida após carro capotar na BR 101, na Serra; veja vídeo

Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acionamento aconteceu por volta das 11h desta quarta-feira (19)

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 11:58

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

19 out 2022 às 11:58
Uma motorista ficou ferida após um capotamento na BR 101, altura do bairro Planalto Serrano, na Serra, no final da manhã desta quarta-feira (19). Em vídeos que circularam pelas redes sociais (confira acima) é possível ver que ela ficou presa dentro do carro e precisou ser retirada por equipes da Eco101.
Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acionamento aconteceu por volta das 11h. O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve no local e conseguiu conversar com o marido da vítima, um pastor de Serra Sede. Ele contou que a esposa seguia no sentido Vitória, pois iria para Laranjeiras. Em determinado momento, ela perdeu o controle, subiu no canteiro central, invadiu a contramão e caiu de um barranco. 
Apesar da gravidade do acidente, o marido da motorista informou que ela está bem, consciente, e segue em observação no hospital. 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acionamento aconteceu por volta das 11h desta quarta-feira (19)
Mulher que dirigia o Toyota Corolla foi resgatada e levada para o hospital Crédito: Leitor | A Gazeta
O acidente aconteceu no quilômetro 258, sentido Serra-Vitória, de acordo com a PRF. 
A Eco101, concessionária que administra a via, informou que "para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho). Uma pessoa foi encaminhada para o hospital. Não houve interdição na rodovia". 
A reportagem pediu mais detalhes à assessoria da PRF. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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