Mulher fica ferida após carro capotar na BR 101, na Serra; veja vídeo

(confira acima) é possível ver que ela ficou presa dentro do carro e precisou ser retirada por equipes da Eco101. Uma motorista ficou ferida após um capotamento na BR 101 , altura do bairro Planalto Serrano, na Serra , no final da manhã desta quarta-feira (19). Em vídeos que circularam pelas redes sociaisé possível ver que ela ficou presa dentro do carro e precisou ser retirada por equipes da Eco101.

TV Gazeta, esteve no local e conseguiu conversar com o marido da vítima, um pastor de Serra Sede. Ele contou que a esposa seguia no sentido Vitória, pois iria para Laranjeiras. Em determinado momento, ela perdeu o controle, subiu no canteiro central, invadiu a contramão e caiu de um barranco. Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acionamento aconteceu por volta das 11h. O repórter André Falcão, da, esteve no local e conseguiu conversar com o marido da vítima, um pastor de Serra Sede. Ele contou que a esposa seguia no sentido Vitória, pois iria para Laranjeiras. Em determinado momento, ela perdeu o controle, subiu no canteiro central, invadiu a contramão e caiu de um barranco.

Apesar da gravidade do acidente, o marido da motorista informou que ela está bem, consciente, e segue em observação no hospital.

Mulher que dirigia o Toyota Corolla foi resgatada e levada para o hospital Crédito: Leitor | A Gazeta

O acidente aconteceu no quilômetro 258, sentido Serra-Vitória, de acordo com a PRF.

A Eco101, concessionária que administra a via, informou que "para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho). Uma pessoa foi encaminhada para o hospital. Não houve interdição na rodovia".