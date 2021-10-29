Mulher de bicicleta é atingida por caminhão e fica ferida em Cariacica

Uma mulher que estava passeando de bicicleta ficou ferida após ser atingida por um caminhão por volta das 17h30 desta sexta-feira (29), na Rodovia José Sette, no bairro Itacibá, em Cariacica.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o motorista do caminhão estava realizando uma conversão para entrar na rodovia quando atingiu a bicicleta, que seguia no sentido contrário. A vítima, que não se feriu de forma grave, foi socorrida e levada para um hospital.
Ainda segundo a reportagem da TV Gazeta, a rodovia chegou a ficar interditada por cerca de uma hora para atendimento à ocorrência, mas já foi liberada e o trânsito está fluindo no local.