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Prejuízo de R$ 10 mil

Motorista perde o controle e invade pizzaria em Vitória; veja vídeo

Acidente aconteceu na manhã deste sábado (27), na altura do bairro Conquista, na Grande São Pedro; apesar do susto, ninguém ficou ferido
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

27 mai 2023 às 16:01

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 16:01

Um carro invadiu uma pizzaria na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Conquista, região de Grande São Pedro, em Vitória, por volta das 5h30 deste sábado (27). Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento da colisão (veja acima). Apesar do susto, segundo relatos de testemunhas para a TV Gazeta, ninguém ficou gravemente ferido. 
Pelas imagens, é possível ver que o motorista, aparentemente em alta velocidade, perde o controle da condução no meio da pista. Segundos depois, o carro colide contra a porta do comércio. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima. 
A repórter Any Cometi, da TV Gazeta, conversou com o proprietário da pizzaria. Por telefone, ele afirmou que o prejuízo foi de cerca de R$ 10 mil, mas que a loja deve funcionar normalmente neste sábado. 
Procurada, a Polícia Militar informou que, na manhã deste sábado (27), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito no bairro Redenção, Vitória. Quando a equipe chegou ao local, constatou que o carro havia colidido contra um estabelecimento comercial. Não foi localizada nenhuma vítima nem o condutor.

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