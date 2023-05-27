Motorista perde o controle e invade pizzaria em Vitória; veja vídeo

Um carro invadiu uma pizzaria na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Conquista, região de Grande São Pedro, em Vitória, por volta das 5h30 deste sábado (27). Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento da colisão (veja acima). Apesar do susto, segundo relatos de testemunhas para a TV Gazeta, ninguém ficou gravemente ferido.
Pelas imagens, é possível ver que o motorista, aparentemente em alta velocidade, perde o controle da condução no meio da pista. Segundos depois, o carro colide contra a porta do comércio. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima.
A repórter Any Cometi, da TV Gazeta, conversou com o proprietário da pizzaria. Por telefone, ele afirmou que o prejuízo foi de cerca de R$ 10 mil, mas que a loja deve funcionar normalmente neste sábado.
Procurada, a Polícia Militar informou que, na manhã deste sábado (27), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito no bairro Redenção, Vitória. Quando a equipe chegou ao local, constatou que o carro havia colidido contra um estabelecimento comercial. Não foi localizada nenhuma vítima nem o condutor.