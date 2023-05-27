Motorista perde o controle de carreta e tomba na BR 101, em João Neiva

O acidente foi registrado no quilômetro 202,2 da BR 101, e o caminhão levava carga de bobina de papel. De acordo com informações da PRF, o veículo também apresentava velocidade incompatível.

O Centro de Controle Operacional da Eco101, concessionária responsável pela via, informou que a pista não precisou ser interditada. Para atendimento da ocorrência, foram acionados recursos operacionais da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, equipe de conservação para limpeza, além da PRF.