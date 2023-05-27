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Sinais de embriaguez

Motorista perde o controle de carreta e tomba na BR 101, em João Neiva

Motorista não ficou ferido e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, recusou-se fazer teste de bafômetro.  Eco101 informou que a via não precisou ser interditada

Publicado em 

27 mai 2023 às 20:03

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 20:03

Acidente em João Neiva
Acidente com carreta foi na tarde deste sábado (27). Crédito: Leitor/A Gazeta
Uma carreta tombou na BR 101, em João Neiva, na tarde deste sábado (27). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou fazer o teste de bafômetro. Ninguém ficou ferido no acidente.
O acidente foi registrado no quilômetro 202,2 da BR 101, e o caminhão levava carga de bobina de papel. De acordo com informações da PRF, o veículo também apresentava velocidade incompatível.
Motorista perde o controle e tomba em João Neiva
Acidente em João Neiva Crédito: Divulgação/PRF
O Centro de Controle Operacional da Eco101, concessionária responsável pela via, informou que a pista não precisou ser interditada. Para atendimento da ocorrência, foram acionados recursos operacionais da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, equipe de conservação para limpeza, além da PRF.

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