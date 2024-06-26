Motorista perde controle e carro invade ciclovia em Vitória

Um carro invadiu a ciclovia da Avenida Vitória, altura de Bento Ferreira, em Vitória, na noite desta quarta-feira (26). Segundo informações da Guarda Municipal, o condutor do veículo relatou aos agentes que teria sido “fechado” por um ônibus e por isso teria perdido o controle da direção.
O motorista contou à reportagem da TV Gazeta que voltava do trabalho, em Vila Velha, quando aconteceu o acidente.
O veículo derrubou a proteção da ciclovia, que fica entre os dois sentidos da avenida, e parou atravessado, bloqueando totalmente a via destinada aos ciclistas. O condutor não sofreu ferimentos. Já o coletivo envolvido no acidente não foi identificado.
Acidente na Avenida Vitória, em Bento Ferreira
A equipe da Guarda Municipal está no local orientando ciclistas e motoristas que passam pelo trecho. Uma das faixas no sentido Centro-Camburi está bloqueada para a retirada do veículo.