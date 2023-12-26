Motorista perde controle da direção e carro capota em Vila Velha

Um encarregado de obras perdeu o controle do carro em uma curva, colidiu com outro veículo e capotou na Avenida Carlos Lindenberg, altura de Cobilândia, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (26).

Antes de capotar, o motorista ainda invadiu uma calçada e chegou a bater em uma grade. À repórter Vivia Lima, da TV Gazeta, o homem contou que ele fazia uma curva sentido Vila Velha.

Dentro do outro carro não havia ninguém. O motorista teve apenas um ferimento na mão e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).