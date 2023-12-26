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Em Cobilândia

Motorista perde controle da direção e carro capota em Vila Velha

O veículo saiu em uma curva, invadiu a calçada, bateu em uma grade, colidiu com outro veículo e capotou na tarde desta terça (26)

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2023 às 19:01
Um encarregado de obras perdeu o controle do carro em uma curva, colidiu com outro veículo e capotou na Avenida Carlos Lindenberg, altura de Cobilândia, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (26).
Antes de capotar, o motorista ainda invadiu uma calçada e chegou a bater em uma grade. À repórter Vivia Lima, da TV Gazeta, o homem contou que ele fazia uma curva sentido Vila Velha.
Dentro do outro carro não havia ninguém. O motorista teve apenas um ferimento na mão e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A Polícia Militar foi procurada pela reportagem para mais detalhes da ocorrência. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.
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