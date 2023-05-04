Motorista passa mal e causa acidente com caminhão no Centro de Vitória

Acidente entre carro e caminhão no Centro de Vitória Crédito: Rodrigo Gomes

TV Gazeta, a motorista do automóvel passou mal e perdeu o controle da direção, e acabou tendo o Toyota Etios atingido pelo outro veículo, que passava no sentido contrário. Os veículos foram retirados da pista e não há mais interdição no trecho. Um acidente envolvendo um carro e um caminhão complicou o trânsito na descida da Curva do Saldanha, no Centro de Vitória , por volta das 7h desta quinta-feira (4). De acordo com apuração do repórter Kaique Dias, da, a motorista do automóvel passou mal e perdeu o controle da direção, e acabou tendo o Toyota Etios atingido pelo outro veículo, que passava no sentido contrário. Os veículos foram retirados da pista e não há mais interdição no trecho.

A mulher seguia na direção do Toyota Etios no sentido Centro de Vitória, subindo a Curva do Saldanha. Ao passar mal, ela teria cruzado a Avenida Vitória. Do outro lado da avenida, no sentido Enseada do Suá, trafegava um caminhão-caçamba, que acabou atingindo o carro.

Caminhão envolvido no acidente ficou encostado na avenida Crédito: Rodrigo Gomes

O cruzamento feito pela motorista não é permitido no trecho. Aos guardas municipais, ela disse que teria passado mal. Ela estava sozinha no carro e não ficou ferida. O motorista do caminhão também não fico ferido.