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Curva do Saldanha

Motorista passa mal e causa acidente com caminhão no Centro de Vitória

Após passar mal, condutora perdeu o controle da direção e acabou tendo o carro atingido pelo caminhão, que passava no sentido contrário; veículos já foram retirados da pista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2023 às 08:47

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 08:47

Acidente entre carro e caminhão no Centro de Vitória
Acidente entre carro e caminhão no Centro de Vitória Crédito: Rodrigo Gomes
Um acidente envolvendo um carro e um caminhão complicou o trânsito na descida da Curva do Saldanha, no Centro de Vitória, por volta das 7h desta quinta-feira (4). De acordo com apuração do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, a motorista do automóvel passou mal e perdeu o controle da direção, e acabou tendo o Toyota Etios atingido pelo outro veículo, que passava no sentido contrário. Os veículos foram retirados da pista e não há mais interdição no trecho.
A mulher seguia na direção do Toyota Etios no sentido Centro de Vitória, subindo a Curva do Saldanha. Ao passar mal, ela teria cruzado a Avenida Vitória. Do outro lado da avenida, no sentido Enseada do Suá, trafegava um caminhão-caçamba, que acabou atingindo o carro.
Acidente entre carro e caminhão no Centro de Vitória
Caminhão envolvido no acidente ficou encostado na avenida Crédito: Rodrigo Gomes
O cruzamento feito pela motorista não é permitido no trecho. Aos guardas municipais, ela disse que teria passado mal. Ela estava sozinha no carro e não ficou ferida. O motorista do caminhão também não fico ferido.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vitória informou que o acidente aconteceu por volta de 6h30 e guardas estiveram no local. O trânsito foi liberado logo após orientação aos condutores para registrarem a ocorrência.

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