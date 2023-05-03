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Criança e homem ficam feridos em 2 acidentes em avenida de Cachoeiro

Ambas ocorrências aconteceram na manhã desta quarta-feira (3), na avenida Aristides Campos; em uma delas, menino foi atropelado por uma moto
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

03 mai 2023 às 14:11

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 14:11

Acidentes foram na manhã desta quarta-feira (3), na mesma avenida.
Acidentes foram na manhã desta quarta-feira (3), na mesma avenida. Crédito: Divulgação/Leitor
Uma criança e um homem ficaram feridos em dois acidentes registrados na mesma via em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (3). As ocorrências aconteceram na Avenida Aristides Campos, no bairro Nova Brasília. As vítimas foram socorridas para hospitais distintos. , e o homem foi levado para o Hospital Santa Casa. Já a criança foi levada para o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA).
Um dos acidentes envolveu um carro e uma moto. Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos envolvidos ficou ferido – a corporação não explicou em qual veículo a vítima estava. Os militares disseram que o homem estava lúcido e orientado, mas com suspeita de fratura de costela. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
Ainda na manhã desta quarta-feira, uma criança foi atropelada na Avenida Aristides Campo. Os Bombeiros explicaram que o condutor do veículo acionou o socorro da equipe.
A corporação disse que o menino foi socorrido para o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa). A reportagem demandou a unidade para saber o estado de saúde da criança, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Falta de sinalização preocupa moradores

A Avenida Aristides Campos, onde os acidentes ocorreram, tem sido alvo de reclamações de moradores – que relatam falta de sinalização e riscos de acidentes na via. Nesta terça-feira (2), leitores enviaram vídeos de crianças que por pouco não foram atropeladas em um local que, segundo eles, deveria ter faixa de pedestres.
A Gazeta procurou a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim para saber sobre a previsão de sinalização e pintura das faixas de pedestres no local. A administração municipal deu um prazo de até a próxima segunda-feira, dia 8 de maio, para concluir as intervenções na via – ordem de serviço foi assinada nesa terça (2), e a data de início pode sofrer alteração “caso esteja chovendo nos próximos dias”, alertou.
A prefeitura também foi questionada sobre serviços paliativos adotados até que a pintura da faixa seja feita, como a fiscalização de infrações, mas o município informou apenas que “a fiscalização é feita constantemente no local”.

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