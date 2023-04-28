Confira 4 mudanças para reduzir retenções no trânsito em Vitória
Com o objetivo de reduzir gargalos e melhorar a mobilidade no trânsito e acesso a bairros de Vitória, quatro mudanças na circulação de veículos em ruas e avenidas foram realizadas recentemente.
A primeira delas foi no final de 2022, quando a Prefeitura de Vitória realizou a abertura do canteiro central da Reta da Penha e criou uma nova travessia, para possibilitar que os veículos sigam pela Rua Constante Sodré nos dois sentidos.
Com a mudança, tanto os veículos que trafegam pela Constante Sodré, em Santa Lúcia, quanto aqueles que vêm da Praia do Canto podem atravessar a Reta da Penha, sem precisar acessar a Avenida Rio Branco, nos dois sentidos.
Em Jardim da Penha, houve uma abertura da Rua Carijós para a Avenida Hugo Viola, destinada aos motoristas que vão acessar a Avenida Fernando Ferrari. Houve a retirada de uma parte do canteiro central, para permitir a passagem de veículos.
A mudança tem o objetivo de facilitar o acesso a ruas de Jardim da Penha, pois evita que os motoristas sejam obrigados a dar a volta em toda a extensão da praça Wolghano Netto — que dá acesso à Rua da Lama — em direção à saída do bairro para a Fernando Ferrari.
“A abertura da Hugo Viola beneficiou moradores de Morada de Camburi e Jardim da Penha, que tinham que fazer um percurso negativo até a praça Wolghano Netto para pegar a via que dá acesso à Fernando Ferrari. Agora o trajeto foi reduzido”, afirma o secretário de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano.
Mudança na entrada de Itararé
Outras duas alterações foram implantadas em abril. Uma delas é a liberação de uma nova entrada para o bairro Itararé pela avenida Leitão da Silva, para quem segue no sentido Maruípe.
O acesso agora pode ser realizado pela Rua Gil Martins de Oliveira e Rua Nominando de Oliveira Correa (da papelaria Gecore). Com esse novo acesso, os motoristas poderão seguir pela Avenida Robert Kennedy, que antes era mão única de circulação, e ter mais uma alternativa para acessar o bairro. Essa alternativa visa a diminuir os conflitos que hoje existem na rotatória da Rua Capitão Domingos Corrêa da Rocha com a Rua das Palmeiras.
Entrada em Jardim Camburi
Em Jardim Camburi, houve modificação em uma das entradas para o bairro, para quem vem no sentido da Serra para Vitória da Avenida Norte Sul. Em vez de simplesmente virar à esquerda, no semáforo que fica em frente ao Shopping Norte Sul, o motorista precisa fazer uma espécie de contorno.
Quem for entrar no bairro deverá entrar à direita, próximo ao Supermercado Extrabom, e passar pela Rua Guilherme Santos, para depois acessar a Avenida Armando Duarte Rabello e, aí sim, cruzar a Avenida Norte Sul. A intenção é garantir maior segurança e reduzir o acúmulo de veículos no trânsito região.
Com a mudança, serão eliminadas as agulhas de acumulação de veículos para conversão à esquerda da Avenida José Maria Vivacqua Santos (um dos trechos da Norte Sul) para as vias citadas de acesso ao bairro.
“O volume de carros cresceu muito e aquela agulha está numa curva, o que poderia provocar acidentes, porque outros veículos vêm em descida. A tendência seria piorar porque há cada vez mais carros na região”, afirma o secretário Alex Mariano.
Confira as mudanças no trânsito
01
Santa Lúcia
Foi implantado um novo cruzamento pela Rua Constante Sodré. Tanto veículos que trafegam pela via, em Santa Lúcia, quanto aqueles na Praia do Canto podem atravessar a Avenida Reta da Penha, que recebeu uma intervenção no canteiro central na região. O local ganhou nova sinalização horizontal e vertical, além de semáforos e demarcação de segurança.
02
Jardim da Penha
Outra alteração foi uma abertura da Rua Carijós para a Avenida Hugo Viola, em Jardim da Penha, com a retirada do canteiro central. Assim, os motoristas que vão acessar a Avenida Fernando Ferrari não precisam mais dar a volta pela praça Wolghano Neto, que dá acesso à Rua da Lama.
03
Itararé
Foi feito um novo acesso ao bairro Itararé para os motoristas que estão na Avenida Leitão da Silva (sentido Maruípe). Agora, é realizado pelas Ruas Gil Martins de Oliveira e Nominando de Oliveira Correa (da Gecore). Com esse novo acesso, os motoristas poderão acessar a Avenida Robert Kennedy, que antes era mão única de circulação, e ter mais uma alternativa para entrar no bairro.
04
Jardim Camburi
Foram eliminadas as agulhas de acumulação de veículos para conversão à esquerda da Avenida José Maria Vivacqua Santos (trecho da Avenida Norte Sul) para as vias de acesso ao bairro. A entrada agora ocorre pela Rua Guilherme Santos, por onde os veículos acessarão a Avenida Armando Duarte Rabello e poderão entrar em Jardim Camburi.