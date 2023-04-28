Novo cruzamento da Rua Constante Sodré com a Reta da Penha, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Confira 4 mudanças para reduzir retenções no trânsito em Vitória

Com o objetivo de reduzir gargalos e melhorar a mobilidade no trânsito e acesso a bairros de Vitória , quatro mudanças na circulação de veículos em ruas e avenidas foram realizadas recentemente.

A primeira delas foi no final de 2022, quando a Prefeitura de Vitória realizou a abertura do canteiro central da Reta da Penha e criou uma nova travessia, para possibilitar que os veículos sigam pela Rua Constante Sodré nos dois sentidos.

Com a mudança, tanto os veículos que trafegam pela Constante Sodré, em Santa Lúcia, quanto aqueles que vêm da Praia do Canto podem atravessar a Reta da Penha, sem precisar acessar a Avenida Rio Branco, nos dois sentidos.

Em Jardim da Penha, houve uma abertura da Rua Carijós para a Avenida Hugo Viola, destinada aos motoristas que vão acessar a Avenida Fernando Ferrari. Houve a retirada de uma parte do canteiro central, para permitir a passagem de veículos.

A mudança tem o objetivo de facilitar o acesso a ruas de Jardim da Penha, pois evita que os motoristas sejam obrigados a dar a volta em toda a extensão da praça Wolghano Netto — que dá acesso à Rua da Lama — em direção à saída do bairro para a Fernando Ferrari.

Abertura de cruzamento entre a Rua Carijós e Avenida Hugo Viola, em Jardim da Penha Crédito: Vitor Jubini

“A abertura da Hugo Viola beneficiou moradores de Morada de Camburi e Jardim da Penha, que tinham que fazer um percurso negativo até a praça Wolghano Netto para pegar a via que dá acesso à Fernando Ferrari. Agora o trajeto foi reduzido”, afirma o secretário de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano.

Mudança na entrada de Itararé

Outras duas alterações foram implantadas em abril. Uma delas é a liberação de uma nova entrada para o bairro Itararé pela avenida Leitão da Silva, para quem segue no sentido Maruípe.

O acesso agora pode ser realizado pela Rua Gil Martins de Oliveira e Rua Nominando de Oliveira Correa (da papelaria Gecore). Com esse novo acesso, os motoristas poderão seguir pela Avenida Robert Kennedy, que antes era mão única de circulação, e ter mais uma alternativa para acessar o bairro. Essa alternativa visa a diminuir os conflitos que hoje existem na rotatória da Rua Capitão Domingos Corrêa da Rocha com a Rua das Palmeiras.

Entrada em Jardim Camburi

Em Jardim Camburi, houve modificação em uma das entradas para o bairro, para quem vem no sentido da Serra para Vitória da Avenida Norte Sul. Em vez de simplesmente virar à esquerda, no semáforo que fica em frente ao Shopping Norte Sul, o motorista precisa fazer uma espécie de contorno.

Quem for entrar no bairro deverá entrar à direita, próximo ao Supermercado Extrabom, e passar pela Rua Guilherme Santos, para depois acessar a Avenida Armando Duarte Rabello e, aí sim, cruzar a Avenida Norte Sul. A intenção é garantir maior segurança e reduzir o acúmulo de veículos no trânsito região.

Com a mudança, serão eliminadas as agulhas de acumulação de veículos para conversão à esquerda da Avenida José Maria Vivacqua Santos (um dos trechos da Norte Sul) para as vias citadas de acesso ao bairro.

“O volume de carros cresceu muito e aquela agulha está numa curva, o que poderia provocar acidentes, porque outros veículos vêm em descida. A tendência seria piorar porque há cada vez mais carros na região”, afirma o secretário Alex Mariano.

Confira as mudanças no trânsito