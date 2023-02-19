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Acidente

Motorista morre após carro sair da pista, capotar e cair em córrego de Muqui

Acidente aconteceu na manhã deste domingo (19) na Rodovia ES 177, via que liga Muqui ao município de Mimoso do Sul
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 fev 2023 às 19:57

Publicado em 19 de Fevereiro de 2023 às 19:57

Fachada do SML de Cachoeiro onde estão 23 corpos para apenas 18 gavetas disponíveis
Corpo foi encaminhado ao SML de Cachoeiro de Itapemirim  Crédito: Foto do leitor
Um motorista morreu na manhã deste domingo (19) após o carro que ele dirigia sair da pista, capotar e cair em um córrego às margens da ES 177, no interior de Muqui, no Sul do Espírito Santo. A identidade da vítima não foi divulgada pela polícia.
O acidente aconteceu na Rodovia ES 177, via que liga Muqui ao município de Mimoso do Sul. Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada para a ocorrência de capotamento com morte, na altura do bairro Barro Branco, interior de Muqui.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado pelos familiares.
A Polícia Militar e Bombeiros também foram procurados pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação.

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