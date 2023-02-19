Motorista morre após carro sair da pista, capotar e cair em córrego de Muqui

Um motorista morreu na manhã deste domingo (19) após o carro que ele dirigia sair da pista, capotar e cair em um córrego às margens da ES 177, no interior de Muqui, no Sul do Espírito Santo. A identidade da vítima não foi divulgada pela polícia.
O acidente aconteceu na Rodovia ES 177, via que liga Muqui ao município de Mimoso do Sul. Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada para a ocorrência de capotamento com morte, na altura do bairro Barro Branco, interior de Muqui.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado pelos familiares.
A Polícia Militar e Bombeiros também foram procurados pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação.