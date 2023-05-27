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Avenida Beira-Mar

Motorista morre após bater em carro onde estava secretário de Esportes do ES

No veículo oficial da Sesport estavam três passageiros, além do secretário; o condutor do outro automóvel morreu no local e a suspeita é que ele tenha passado mal ao volante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2023 às 11:24

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 11:24

Acidente na Avenida Beira-Mar, em Vitória, na manhã deste sábado (27)
Acidente na Avenida Beira-Mar, em Vitória, na manhã deste sábado (27) Crédito: Fernando Madeira
Um homem morreu depois de bater seu EcoSport na traseira de um carro da Secretaria Estadual de Esportes (Sesport). O acidente aconteceu na manhã deste sábado (27), na Avenida Beira-Mar, na altura de Forte São João, em Vitória. As três pessoas que estavam no automóvel oficial sobreviveram e apenas uma delas precisou de atendimento médico.
Em entrevista ao repórter Alberto Borém, de A Gazeta, o motorista Ari Silva contou qual teria sido a dinâmica. “Estávamos parados no semáforo, indo para Cariacica, dar continuidade à agenda do dia. Foi uma batida muito forte. Quando vi que estava bem, minha preocupação foi ver como estavam os meus colegas”, disse.
Além dele, no carro da Sesport, estavam o secretário José Carlos Nunes e o assessor de imprensa Richard Pinheiro. “Aparentemente, o secretário está bem, mas ainda vai passar por exames. Já o funcionário da comunicação precisou ser socorrido. O carro é um bem material, então tem como consertar ou conseguir outro”, continuou.

Acidente fatal envolve carro da Sesport em Vitória

Pouco depois do acidente, a filha do homem que faleceu chegou ao local, mas não quis conversar com a imprensa. A suspeita é que ele tenha passado mal ao volante, antes de bater na traseira do sedã – que ficou completamente destruída. O nome dele não foi divulgado, tampouco a idade. Ele era o único ocupante do SUV.
Uma faixa da Avenida Beira-Mar ficou interditada até o início da tarde deste sábado (27). A reportagem de A Gazeta demandou a Guarda Municipal e a Polícia Civil sobre o caso. Assim que um retorno for dado, este texto será atualizado.

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