Motorista morre após bater em carro onde estava secretário de Esportes do ES

Acidente na Avenida Beira-Mar, em Vitória, na manhã deste sábado (27) Crédito: Fernando Madeira

Um homem morreu depois de bater seu EcoSport na traseira de um carro da Secretaria Estadual de Esportes (Sesport) . O acidente aconteceu na manhã deste sábado (27), na Avenida Beira-Mar, na altura de Forte São João, em Vitória . As três pessoas que estavam no automóvel oficial sobreviveram e apenas uma delas precisou de atendimento médico.

Em entrevista ao repórter Alberto Borém, de A Gazeta, o motorista Ari Silva contou qual teria sido a dinâmica. “Estávamos parados no semáforo, indo para Cariacica, dar continuidade à agenda do dia. Foi uma batida muito forte. Quando vi que estava bem, minha preocupação foi ver como estavam os meus colegas”, disse.

Além dele, no carro da Sesport, estavam o secretário José Carlos Nunes e o assessor de imprensa Richard Pinheiro. “Aparentemente, o secretário está bem, mas ainda vai passar por exames. Já o funcionário da comunicação precisou ser socorrido. O carro é um bem material, então tem como consertar ou conseguir outro”, continuou.

Acidente fatal envolve carro da Sesport em Vitória

Pouco depois do acidente, a filha do homem que faleceu chegou ao local, mas não quis conversar com a imprensa. A suspeita é que ele tenha passado mal ao volante, antes de bater na traseira do sedã – que ficou completamente destruída. O nome dele não foi divulgado, tampouco a idade. Ele era o único ocupante do SUV.