Motorista é preso após 2 acidentes que deixaram um morto e um ferido no ES

Local onde o veículo envolvido no acidente estava, em Ecoporanga Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um motociclista de 57 anos morreu após bater em uma Volkswagen Saveiro no bairro Vila Nova, em Ecoporanga , no Noroeste do Espírito Santo , no fim da tarde de domingo (18). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar , a vítima foi identificada como Luiz Carlos Alves Pessoa. O motorista da picape fugiu após a batida e colidiu em outra moto, deixando o condutor ferido neste segundo acidente. O condutor, identificado como José Carlos da Silva, de 67 anos, acabou preso em flagrante por homicídio culposo ao dirigir.

A Polícia Militar disse que foi acionada para a primeira colisão, e constatou que Luiz Carlos teve a morte confirmada no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Logo em seguida, os militares receberam a informação de que a mesma Saveiro desse acidente bateu em outra moto. Os policiais localizaram a vítima dessa segunda batida, outro motociclista, que ficou ferido e foi levado para um hospital. Não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde dele.

Os policiais fizeram buscas e localizaram o motorista dentro da Saveiro, com a picape estacionada, no bairro Paraíso. Conforme ocorrência registrada pela PM, José Carlos apresentava sinais de embriaguez e não conseguiu sair do veículo. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, mas, segundo o registro da Polícia Militar, não conseguiu soprar o etilômetro – apenas aspirava o ar. O veículo apresentava avarias na parte dianteira.

A Gazeta, a Procurada por, a Polícia Civil informou que José Carlos da Silva, de 67 anos, conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor e foi encaminhado ao sistema prisional. A reportagem procura pela defesa do condutor, e disponibiliza este espaço para um posicionamento.

Prisão mantida

Em audiência de custódia realizada na manhã desta terça-feira (20), a Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante de José Carlos da Silva, de 67 anos, o motorista da Volkswagen Saveiro que colidiu contra as duas motos. A decisão pela prisão preventiva — por tempo indeterminado — foi proferida pelo juiz Maxon Wander Monteiro.

Os elementos constantes dos autos evidenciam a necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito imputado Maxon Wander Monteiro - Juiz