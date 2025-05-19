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Ecoporanga

Motorista é preso após 2 acidentes que deixaram um morto e um ferido no ES

José Carlos da Silva, de 67 anos, foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor; PM disse que ele não conseguiu sequer assoprar bafômetro
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 mai 2025 às 13:19

Publicado em 19 de Maio de 2025 às 13:19

Local onde o veículo envolvido no acidente estava, em Ecoporanga
Local onde o veículo envolvido no acidente estava, em Ecoporanga Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um motociclista de 57 anos morreu após bater em uma Volkswagen Saveiro no bairro Vila Nova, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, no fim da tarde de domingo (18). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Luiz Carlos Alves Pessoa. O motorista da picape fugiu após a batida e colidiu em outra moto, deixando o condutor ferido neste segundo acidente. O condutor, identificado como José Carlos da Silva, de 67 anos, acabou preso em flagrante por homicídio culposo ao dirigir.
A Polícia Militar disse que foi acionada para a primeira colisão, e constatou que Luiz Carlos teve a morte confirmada no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Logo em seguida, os militares receberam a informação de que a mesma Saveiro desse acidente bateu em outra moto. Os policiais localizaram a vítima dessa segunda batida, outro motociclista, que ficou ferido e foi levado para um hospital. Não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde dele.
Os policiais fizeram buscas e localizaram o motorista dentro da Saveiro, com a picape estacionada, no bairro Paraíso. Conforme ocorrência registrada pela PM, José Carlos apresentava sinais de embriaguez e não conseguiu sair do veículo. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, mas, segundo o registro da Polícia Militar, não conseguiu soprar o etilômetro – apenas aspirava o ar. O veículo apresentava avarias na parte dianteira.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que José Carlos da Silva, de 67 anos, conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor e foi encaminhado ao sistema prisional. A reportagem procura pela defesa do condutor, e disponibiliza este espaço para um posicionamento.

Prisão mantida

Em audiência de custódia realizada na manhã desta terça-feira (20), a Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante de José Carlos da Silva, de 67 anos, o motorista da Volkswagen Saveiro que colidiu contra as duas motos. A decisão pela prisão preventiva — por tempo indeterminado — foi proferida pelo juiz Maxon Wander Monteiro.
Os elementos constantes dos autos evidenciam a necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito imputado
Maxon Wander Monteiro - Juiz
"Segundo relatos e o boletim de ocorrência, o autuado, José Carlos da Silva, conduzia um veículo em visível estado de embriaguez, colidiu com dois veículos — sendo um dos acidentes fatal para um motociclista — e fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. A conduta demonstra total desprezo pela vida humana e pela segurança no trânsito. Embora o investigado possua vínculos familiares e laborais, tais circunstâncias não são suficientes para neutralizar o risco que sua liberdade representa, considerando a gravidade do fato e os indícios de periculosidade evidenciados nos autos", argumenta o magistrado na decisão pela manutenção da prisão do motorista.

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