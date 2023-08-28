Motorista de carro morre ao bater de frente com caminhão em Vargem Alta

A repórter Vivia Lima, da TV Gazeta , foi ao local e apurou que o motorista do caminhão contou que saiu de Vargem Alta por volta de 8h com destino a Cachoeiro de Itapemirim. Ele disse que o carro seguia no sentido contrário e teria invadido a contramão.

O corpo do motorista foi retirado do carro pela perícia da Polícia Civil. O nome dele não foi informado. Um guincho foi acionado para retirada do carro e do caminhão da pista. A Polícia Civil informou que não possui mais detalhes, pois a ocorrência ainda estava em andamento.