Motorista de carro morre ao bater de frente com caminhão em Vargem Alta

Um homem morreu preso às ferragens do carro que ele estava dirigindo após bater de frente com um caminhão que seguia no sentido contrário (Cachoeiro de Itapemirim), na ES 164, na localidade de São João, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (28). Chovia no local no momento da batida.
A repórter Vivia Lima, da TV Gazeta, foi ao local e apurou que o motorista do caminhão contou que saiu de Vargem Alta por volta de 8h com destino a Cachoeiro de Itapemirim. Ele disse que o carro seguia no sentido contrário e teria invadido a contramão.
A Polícia Militar atendeu a ocorrência e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o motorista já estava sem vida quando a equipe chegou ao local. O Corpo de Bombeiros Militar também foi acionado.
O corpo do motorista foi retirado do carro pela perícia da Polícia Civil. O nome dele não foi informado. Um guincho foi acionado para retirada do carro e do caminhão da pista. A Polícia Civil informou que não possui mais detalhes, pois a ocorrência ainda estava em andamento.