Motorista bate carro e poste cai em avenida de Cachoeiro; veja vídeo

Imagens de câmera de videomonitoramento de um comércio na região, enviadas à reportagem, flagraram o momento exato do acidente. Pelo vídeo é possível ver que tudo aconteceu às 10h58.

As imagens mostram que a movimentação pela avenida era tranquila no momento do acidente. O registro também mostra que o motorista não andava em alta velocidade. Ele chega a invadir parte da calçada e bate de frente com o poste, que cai em seguida, juntamente com a fiação elétrica sustenta por ele. Quem mora na região relatou à reportagem que, no momento em que houve a colisão, foi possível ouvir um barulho muito alto.