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Câmera flagrou

Motorista bate carro e poste cai em avenida de Cachoeiro; veja vídeo

No momento do acidente, apenas o condutor estava no veículo; a suspeita é de que ele usava o celular enquanto dirigia
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

24 jun 2023 às 14:20

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 14:20

O motorista de um carro, de 35 anos, bateu de frente contra um poste, na manhã deste sábado (24), na avenida José Felix Cheim, mais conhecida como Linha Vermelha, na altura do bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Com o impacto da batida, o poste e a fiação elétrica caíram na via e na calçada.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista do veículo teve apenas uma fratura em um dos dedos das mãos. No momento do acidente, apenas o motorista estava no carro.
Ainda segundo a PM, a suspeita é de que o motorista usava o celular enquanto dirigia. Conforme consta no Código Brasileiro de Trânsito, dirigir utilizando-se de fones nos ouvidos ou de telefone celular é infração média de trânsito, com multa de R$ 130,16 e penalidade de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor.
Imagens de câmera de videomonitoramento de um comércio na região, enviadas à reportagem, flagraram o momento exato do acidente. Pelo vídeo é possível ver que tudo aconteceu às 10h58.
As imagens mostram que a movimentação pela avenida era tranquila no momento do acidente. O registro também mostra que o motorista não andava em alta velocidade. Ele chega a invadir parte da calçada e bate de frente com o poste, que cai em seguida, juntamente com a fiação elétrica sustenta por ele. Quem mora na região relatou à reportagem que, no momento em que houve a colisão, foi possível ouvir um barulho muito alto.
Em relação ao poste que caiu, a EDP informou em nota que foi acionada, e uma equipe técnica foi imediatamente enviada ao local, isolou a área e iniciou o trabalho de substituição do poste atingido. Devido a ocorrência, um cliente teve o fornecimento de energia interrompido.

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