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Rodovia Fued Nemer

Motorista sem CNH derruba poste e fica ferido em acidente em Castelo

Equipes técnicas da EDP foram ao local; segundo a concessionária, clientes da região ficarão com o fornecimento de energia interrompido até a finalização dos reparos
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

11 jun 2023 às 11:51

Publicado em 11 de Junho de 2023 às 11:51

O poste ficou e os fios de alta tensão ficaram caído na rodovia Fued Nemer, em Castelo
O poste e os fios de alta tensão ficaram caído na rodovia Fued Nemer, em Castelo Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um homem, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ficou ferido após perder o controle do carro e bater contra um poste na Rodovia Fued Nemer, no bairro Santa Bárbara, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta de 5h deste domingo (11). A vítima foi socorrida para um hospital do município e também foi multada por estar sem carteira de motorista –infração gravíssima de trânsito. 
Acionada para atender a ocorrência, a Polícia Militar informou que o motorista contou que seguia do distrito de Iracuí sentido Centro de Castelo quando perdeu o controle e colidiu com o poste, que caiu. Os fios de alta tensão ficaram na via. 
Uma equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no local e disse que o condutor do carro não ficou preso às ferragens, mas permaneceu dentro do veículo. Ele foi retirado, socorrido e levado para o Hospital Municipal de Castelo. Não há informações sobre o atual estado de saúde da vítima. 
Procurada por A Gazeta, a EDP informou que foi acionada. Equipes técnicas da concessionária estão no local, isolaram a área e, no momento, trabalham na substituição do poste danificado e no reparo dos equipamentos. Por questões de segurança, clientes próximos ao local ficarão com o fornecimento interrompido até a finalização do serviço, com previsão para a tarde deste domingo.

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