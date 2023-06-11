Motorista sem CNH derruba poste e fica ferido em acidente em Castelo

Um homem, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ficou ferido após perder o controle do carro e bater contra um poste na Rodovia Fued Nemer, no bairro Santa Bárbara, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta de 5h deste domingo (11). A vítima foi socorrida para um hospital do município e também foi multada por estar sem carteira de motorista –infração gravíssima de trânsito.
Acionada para atender a ocorrência, a Polícia Militar informou que o motorista contou que seguia do distrito de Iracuí sentido Centro de Castelo quando perdeu o controle e colidiu com o poste, que caiu. Os fios de alta tensão ficaram na via.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no local e disse que o condutor do carro não ficou preso às ferragens, mas permaneceu dentro do veículo. Ele foi retirado, socorrido e levado para o Hospital Municipal de Castelo. Não há informações sobre o atual estado de saúde da vítima.
Procurada por A Gazeta, a EDP informou que foi acionada. Equipes técnicas da concessionária estão no local, isolaram a área e, no momento, trabalham na substituição do poste danificado e no reparo dos equipamentos. Por questões de segurança, clientes próximos ao local ficarão com o fornecimento interrompido até a finalização do serviço, com previsão para a tarde deste domingo.