Motorista alcoolizado mata motociclista atropelado e foge em Castelo

Um homem foi preso após dirigir alcoolizado, atropelar e matar um motociclista, na zona rural de Castelo. A ocorrência foi na noite deste sábado (24), e o motorista ainda tentou fugir do local, mas foi encontrado pela Polícia Militar em Vargem Alta. O condutor foi autuado em flagrante por homicídio culposo.
O atropelamento foi na localidade de Monte Pio, em Castelo. Policiais militares ouviram populares, que relataram que o motociclista estava parado, sentado em cima da motocicleta, quando o caminhão foi fazer uma curva e passou por cima da vítima.
O condutor do caminhão chegou a parar e descer do veículo, viu que tinha atropelado o motociclista, mas retornou e fugiu em alta velocidade. Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima estava caída no chão, com a motocicleta em cima da perna direita. O Samu realizou o atendimento e constatou o óbito.
Após receberem a informação de que o condutor tinha fugido para a região de São José de Fruteiras, em Vargem Alta, policiais militares se deslocaram até o local e avistaram um caminhão já na saída da cidade, sentido a Castelinho. A viatura fez o retorno e conseguiu abordar o veículo.
Quando questionado sobre alguma ocorrência no trajeto, o homem chegou a tentar omitir o atropelamento, mas o caminhão foi identificado pela placa. O motorista foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio culposo, na direção de veículo automotor, sendo encaminhado ao sistema prisional.