Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Preso em Vargem Alta

Motorista alcoolizado mata motociclista atropelado e foge em Castelo

O motorista foi abordado pela polícia quando já estava em Vargem Alta e foi encaminhado à delegacia. Foi autuado por homicídio culposo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2023 às 18:04

Publicado em 25 de Junho de 2023 às 18:04

Homem bebe, mata motociclista atropelado, e foge em Castelo
Caminhão que provocou o atropelamento Crédito: Divulgação/PM
Um homem foi preso após dirigir alcoolizado, atropelar e matar um motociclista, na zona rural de Castelo. A ocorrência foi na noite deste sábado (24), e o motorista ainda tentou fugir do local, mas foi encontrado pela Polícia Militar em Vargem Alta. O condutor foi autuado em flagrante por homicídio culposo.
O atropelamento foi na localidade de Monte Pio, em Castelo. Policiais militares ouviram populares, que relataram que o motociclista estava parado, sentado em cima da motocicleta, quando o caminhão foi fazer uma curva e passou por cima da vítima.
O condutor do caminhão chegou a parar e descer do veículo, viu que tinha atropelado o motociclista, mas retornou  e fugiu em alta velocidade.  Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima estava caída no chão, com a motocicleta em cima da perna direita. O Samu realizou o atendimento e constatou o óbito.
Após receberem a informação de que o condutor tinha fugido para a região de São José de Fruteiras, em Vargem Alta, policiais militares se deslocaram até o local e avistaram um caminhão já na saída da cidade, sentido a Castelinho. A viatura fez o retorno e conseguiu abordar o veículo.
Quando questionado sobre alguma ocorrência no trajeto, o homem chegou a tentar omitir o atropelamento, mas o caminhão foi identificado pela placa. O motorista foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio culposo, na direção de veículo automotor, sendo encaminhado ao sistema prisional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

atropelamento Castelo Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados