Motociclista morre em acidente com ônibus perto de terminal em Vila Velha

veja acima). Segundo a Um motociclista de 19 anos morreu em um acidente com um ônibus do Sistema Transcol na Avenida Carlos Lindenberg, no Ibes, em Vila Velha, na manhã de quarta-feira (16). Imagens de videomonitoramento registraram o momento da batida e mostram o jovem sendo arremessado (). Segundo a Polícia Militar , condutor da moto teria avançado o semáforo vermelho. A batida acontece perto do Terminal Ibes.

A repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, esteve no local do acidente e conversou com o pastor da igreja que fica em frente ao local, onde o jovem foi parar após a batida. Segundo ele, o motociclista chegou a ser resgatado em estado grave, mas não resistiu. O ônibus envolvido na batida fazia a curva para acessar ao Terminal do Ibes, que fica na região.

A Polícia Militar disse que uma equipe estava em patrulhamento na Avenida Carlos Lindenberg, e, quando passava na altura do bairro Ibes, em Vila Velha, avistou a motocicleta avançando o semáforo vermelho e colidindo com o ônibus. A corporação disse que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que socorreu o motociclista de 19 anos e o levou para o Hospital estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O jovem não resistiu e morreu na unidade.