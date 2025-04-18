Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vídeo mostra batida

Motociclista morre em acidente com ônibus perto de terminal em Vila Velha

PM afirma que flagrou quando jovem de 19 anos avançou semáforo vermelho na Avenida Carlos Lindenberg e, em seguida, atingiu o coletivo do Transcol, próximo ao Terminal Ibes

Publicado em 18 de Abril de 2025 às 11:18

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

18 abr 2025 às 11:18
Um motociclista de 19 anos morreu em um acidente com um ônibus do Sistema Transcol na Avenida Carlos Lindenberg, no Ibes, em Vila Velha, na manhã de quarta-feira (16). Imagens de videomonitoramento registraram o momento da batida e mostram o jovem sendo arremessado (veja acima). Segundo a Polícia Militar, condutor da moto teria avançado o semáforo vermelho. A batida acontece perto do Terminal Ibes.
A repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, esteve no local do acidente e conversou com o pastor da igreja que fica em frente ao local, onde o jovem foi parar após a batida. Segundo ele, o motociclista chegou a ser resgatado em estado grave, mas não resistiu. O ônibus envolvido na batida fazia a curva para acessar ao Terminal do Ibes, que fica na região. 
A Polícia Militar disse que  uma equipe estava em patrulhamento na Avenida Carlos Lindenberg, e, quando passava na altura do bairro Ibes, em Vila Velha, avistou a motocicleta avançando o semáforo vermelho e colidindo com o ônibus. A corporação disse que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que socorreu o motociclista de 19 anos e o levou para o Hospital estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O jovem não resistiu e morreu na unidade.
A Polícia Científica (PCIES) enviou o serviço de transporte de cadáver, por volta de 14h30 de quarta-feira (16), para recolher o corpo do jovem de 19 anos no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados