Um homem morreu em um acidente na tarde desta quinta-feira (03) na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha. O acidente envolveu uma motocicleta e uma carreta, resultando na morte do condutor da moto. A vítima foi identificada como Elisson Bastos Almeida, cabo da Polícia Militar do Espírito Santo.
Imagens de uma câmera de segurança (veja acima) em frente ao local registraram o momento em que a vítima gesticulava em direção a uma van que passava na faixa ao lado. Distraído, o motociclista não percebeu a presença do veículo à frente e acabou colidindo na traseira da carreta. Com o impacto forte, ele caiu da moto, perde o capacete e não resistiu aos ferimentos.
A van passa bem ao lado do motociclista já caído, mas não o atinge.
A colisão deixou o trânsito lento na região, pois uma das pistas foi fechada para trabalho das equipes de polícia.
Em nota, a Polícia Científica disse que a perícia foi acionada na tarde desta quinta-feira (3), por volta das 15h, para uma ocorrência de colisão fatal com vítima, em Cobi de Cima. O corpo da vítima, um homem, será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Motociclista morre em acidente com carreta na Lindenberg em Vila Velha