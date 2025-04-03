Colisão fatal

Motociclista morre em acidente com carreta na Lindenberg em Vila Velha

A batida ocorreu na tarde desta quinta-feira (3), no bairro Cobi de Cima; vítima era um cabo da Polícia Militar do Espírito Santo

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 16:27

Bruno Nézio

Um homem morreu em um acidente na tarde desta quinta-feira (03) na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha. O acidente envolveu uma motocicleta e uma carreta, resultando na morte do condutor da moto. A vítima foi identificada como Elisson Bastos Almeida, cabo da Polícia Militar do Espírito Santo.
Imagens de uma câmera de segurança (veja acima) em frente ao local registraram o momento em que a vítima gesticulava em direção a uma van que passava na faixa ao lado. Distraído, o motociclista não percebeu a presença do veículo à frente e acabou colidindo na traseira da carreta. Com o impacto forte, ele caiu da moto, perde o capacete e não resistiu aos ferimentos. 
A van passa bem ao lado do motociclista já caído, mas não o atinge.
Elisson Bastos Almeida, cabo da Polícia Militar do Espírito Santo, morreu em acidente na Lindenberg Crédito: Vitor Jubini
A colisão deixou o trânsito lento na região, pois uma das pistas foi fechada para trabalho das equipes de polícia. 
Em nota, a Polícia Científica disse que a perícia foi acionada na tarde desta quinta-feira (3), por volta das 15h, para uma ocorrência de colisão fatal com vítima, em Cobi de Cima. O corpo da vítima, um homem, será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Avenida Carlos Lindenberg Vila Velha
Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha

