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Colisão fatal

Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101 em Ibiraçu

Vítima não resistiu aos ferimentos; ocorrência aconteceu por volta das 16h50 desta quarta-feira (19), na altura do km 221
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2023 às 19:17

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 19:17

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, morreu após colidir com uma carreta na BR 101, altura do km 221, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, por volta das 16h50 desta quarta-feira (19).
A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo coma corporação, a moto, uma Honda CG 150 Titan, colidiu contra uma carreta atrelada a um semirreboque. O condutor da motocicleta morreu no local.
A Eco101, concessionária que administra a via, informou que "para atendimento, foram acionados recursos da concessionária, além de PRF, Polícia Civil e IML estiveram no local. Uma pessoa faleceu no local. A faixa 2, sentido sul, ficou com interdição para atendimento e foi totalmente liberada às 18h33".
Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101 em Ibiraçu
Motocicleta ficou caída na BR 101, em Ibiraçu; condutor não resistiu aos ferimentos Crédito: Divulgação | PRF

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