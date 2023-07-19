Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101 em Ibiraçu

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, morreu após colidir com uma carreta na BR 101, altura do km 221, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, por volta das 16h50 desta quarta-feira (19).
A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo coma corporação, a moto, uma Honda CG 150 Titan, colidiu contra uma carreta atrelada a um semirreboque. O condutor da motocicleta morreu no local.
A Eco101, concessionária que administra a via, informou que "para atendimento, foram acionados recursos da concessionária, além de PRF, Polícia Civil e IML estiveram no local. Uma pessoa faleceu no local. A faixa 2, sentido sul, ficou com interdição para atendimento e foi totalmente liberada às 18h33".