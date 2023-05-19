Motociclista morre em acidente com caminhão e carro em Afonso Cláudio

Motociclista morre após se envolver em acidente entre caminhão e carro Crédito: Leitor| A Gazeta

Um motociclista de 23 anos morreu após se envolver em um acidente com um caminhão e carro na noite desta quinta-feira (18), na Rodovia ES-165, na altura de São Luiz da Boa Sorte, em Afonso Cláudio , Região Serrana do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar , o motorista do caminhão fugiu do local do acidente.

Quando a polícia chegou, o motociclista já estava morto. O motorista do carro, um homem de 54 anos, contou à polícia que seguia pela via, quando de repente se deparou com uma caminhão carregado de madeira parado no acostamento, porém parte do veículo ainda permanecia na rodovia. Ele disse que não teve tempo de desviar e bateu na traseira do caminhão.

O motorista relatou ainda que em nenhum momento da batida teria visualizado a motocicleta envolvida. Apenas depois do fato ele percebeu o motociclista caído às margens da rodovia.

O motorista do caminhão teria descido da cabine e informado que estava parado no local tentando fazer uma ligação, mas não comentou nada sobre o motociclista. Ele teria começado a pedir carona a outros motoristas que passavam pelo local, buscando fugir, até sair da cena, tomando destino ignorado.

O condutor do carro, segundo os militares, fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool e foi encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante para prestar o devido depoimento. Já o motorista do caminhão não foi localizado durante o atendimento da ocorrência.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o motorista do veículo foi encaminhado para a delegacia, ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação.