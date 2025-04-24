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Acidente  em Cariacica

Motociclista morre após colisão com caminhão na Rodovia do Contorno

A ocorrência foi registrada às 7h35 desta quinta-feira (24). Segundo a PRF, uma segunda vítima envolvida no acidente não se feriu

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 09:05

Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

24 abr 2025 às 09:05
Acidente ocorreu na manhã desta quinta (24), na altura do Motel Classic
Acidente ocorreu na manhã desta quinta (24), na altura do Motel Classic Crédito: Repodução/Redes Sociais
Um motociclista, que não teve a identidade divulgada,  morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na Rodovia do Contorno, em Cariacica, no quilômetro 291,8. A ocorrência foi registrada às 7h35 desta quinta-feira (24). Segundo a PRF, uma segunda vítima envolvida no acidente não se feriu.
O acidente provocou lentidão no tráfego da região, especialmente no trecho entre Serra e Cariacica. Segundo informações preliminares, o congestionamento alcançou cerca de 260 metros, entre as ruas Ana Lúcia Bernardoni e Joana de Oliveira Rodrigues.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias 101, concessionária responsável pela via, para atendimento da ocorrência foram acionados os recursos da empresa (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF, Samu, Polícia Civil e IML. 

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