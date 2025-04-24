Motociclista morre após colisão com caminhão na Rodovia do Contorno

Acidente ocorreu na manhã desta quinta (24), na altura do Motel Classic Crédito: Repodução/Redes Sociais

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na Rodovia do Contorno, em Cariacica, no quilômetro 291,8. A ocorrência foi registrada às 7h35 desta quinta-feira (24). Segundo a PRF, uma segunda vítima envolvida no acidente não se feriu.

O acidente provocou lentidão no tráfego da região, especialmente no trecho entre Serra e Cariacica. Segundo informações preliminares, o congestionamento alcançou cerca de 260 metros, entre as ruas Ana Lúcia Bernardoni e Joana de Oliveira Rodrigues.