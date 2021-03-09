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Motociclista fica ferido em acidente na Av. Princesa Isabel, em Vitória

De acordo com informações divulgadas pela Guarda de Vitória, o motociclista que ficou ferido recebeu os primeiros socorros por equipes do SAMU que estiveram no local

Publicado em 09 de Março de 2021 às 18:17

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

09 mar 2021 às 18:17
Colisão entre moto e carro é registrada na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória
Colisão entre moto e carro é registrada na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória Crédito: Leitor/ A Gazeta
Um motociclista ficou ferido em uma colisão com um carro, por volta das 17h10 desta terça-feira (09), nas proximidades de um cruzamento da Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitíoria.
De acordo com informações divulgadas pela Guarda Municipal de Vitória, o motociclista que ficou ferido recebeu os primeiros socorros por equipes do SAMU que estiveram no local.
Ainda de acordo com informações da Guarda, logo após a colisão o trânsito na via apresentou pontos de congestionamento em função do trabalho da equipe de resgate. Homens do Batalhão de Trânsito auxiliaram os motoristas que trafegavam pela região.

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