Moto ficou presa embaixo da carreta, motociclista se feriu levemente Crédito: Leitor A Gazeta

Atualização Às 16:15 a Polícia Rodoviária Federal informou que a via foi totalmente liberada nos dois sentidos.





Um acidente envolvendo quatro veículos interditou parcialmente a Rodovia do Contorno (BR 101) no sentido Cariacica Serra , logo após a Ceasa, no início da tarde desta terça-feira (14). A colisão ocorreu por volta das 13h35 e envolveu uma carreta, um caminhão, uma caminhonete e uma motocicleta, próximo ao acesso ao bairro Nova Brasília. Às 15h30, o trecho registrava 5 quilômetros de congestionamento.

Segundo informações do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista sofreu apenas escoriações leves, recebeu um atendimento inicial no local e depois encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. Ele não corre risco de morte.

As faixas 1 e 2 da pista principal chegaram a ser interditadas, com o tráfego desviado para a via marginal norte. O trânsito já foi liberado às 16h15.

Your browser does not support the audio element. Motociclista fica ferido em acidente com quatro veículos na Rodovia do Contorno

14h10 - Atenção!



⚠️ km 294,5 da BR 101, em Cariacica - sentido norte - Pista parcialmente interditada (faixas 1 e 2) devido a um acidente. Fluxo desviado para a pista marginal sentido norte. pic.twitter.com/5yvfiDiS5X — PRF - Espírito Santo (@PRF191ES) May 14, 2025