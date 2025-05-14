Atualização
14/05/2025 - 4:15
Às 16:15 a Polícia Rodoviária Federal informou que a via foi totalmente liberada nos dois sentidos.
Um acidente envolvendo quatro veículos interditou parcialmente a Rodovia do Contorno (BR 101) no sentido Cariacica x Serra, logo após a Ceasa, no início da tarde desta terça-feira (14). A colisão ocorreu por volta das 13h35 e envolveu uma carreta, um caminhão, uma caminhonete e uma motocicleta, próximo ao acesso ao bairro Nova Brasília. Às 15h30, o trecho registrava 5 quilômetros de congestionamento.
Segundo informações do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista sofreu apenas escoriações leves, recebeu um atendimento inicial no local e depois encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. Ele não corre risco de morte.
As faixas 1 e 2 da pista principal chegaram a ser interditadas, com o tráfego desviado para a via marginal norte. O trânsito já foi liberado às 16h15.
Motociclista fica ferido em acidente com quatro veículos na Rodovia do Contorno
Em nota a Ecovias 101 disse que para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF. Quatro vítimas não se feriram e uma sofreu ferimentos médios. A faixa 1 no sentido Norte está interditada. A ocorrência está em andamento.