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Acidente

Motociclista é encontrado ferido ao lado de motocicleta em Castelo

Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava várias escoriações e foi socorrida pelo Samu ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

23 ago 2024 às 18:26

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 18:26

Castelo
Foto do local do acidente mostra motocicleta caída no centro da rodovia. Crédito: Leitor / Montagem A Gazeta
Um homem foi encontrado ferido caído ao lado de uma moto na tarde desta sexta-feira (23), na rodovia ES 166, na região de Limoeiro, zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo.
Por nota, a Polícia Militar informou que quando os policiais chegaram ao local encontrou a vítima com várias escoriações pelo corpo. “O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), foi acionado e socorreu a vítima ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, não sendo possível realizar o teste do etilômetro”, detalhou a corporação.

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