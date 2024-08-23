Motociclista é encontrado ferido ao lado de motocicleta em Castelo

Um homem foi encontrado ferido caído ao lado de uma moto na tarde desta sexta-feira (23), na rodovia ES 166, na região de Limoeiro, zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo.
Por nota, a Polícia Militar informou que quando os policiais chegaram ao local encontrou a vítima com várias escoriações pelo corpo. “O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), foi acionado e socorreu a vítima ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, não sendo possível realizar o teste do etilômetro”, detalhou a corporação.