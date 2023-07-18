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Motorista tentou fugir

Motoboy morre em acidente após ser atingido por carro na Serra

Entregador morreu no local do acidente, no bairro Civit I, na manhã desta terça-feira (18); condutor do carro sentiu mal-estar e invadiu contramão, segundo a Guarda Municipal

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 12:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2023 às 12:22
Um motociclista morreu em um acidente envolvendo um carro e uma moto no bairro Civit I, na Serra, próximo à BR 101, na manhã desta terça-feira (18). Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a vítima seria um entregador e estava indo realizar um trabalho em Vila Velha quando foi atingido pelo veículo.
A Polícia Militar informou, por nota, que o motociclista – que não teve a identidade informada – morreu no local do acidente. Segundo a corporação, a ocorrência estava em andamento. A perícia foi ao local.
Segundo a Prefeitura de Serra, o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) foi acionado e constatou colisão entre o carro, contendo apenas o motorista, e a moto.
O diretor da Guarda Municipal Fábio Alves informou que o motorista do veículo teria sentido um mal-estar e invadido a contramão, atingido o entregador, arrastando a motocicleta. Após o acidente, o condutor saiu do carro e tentou fugir, mas foi alcançado pela Guarda Municipal da Serra.

Motoboy morre em acidente após ser atingido por carro na Serra

Após ser detido, o motorista afirmou para os guardas que teria sentido um princípio de infarto e foi encaminhado, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) até uma unidade hospitalar.
A administração municipal ressaltou que, até o final da manhã, o trajeto sentido BR 101 estava com o fluxo totalmente interrompido, para que a perícia seja feita. Segundo a prefeitura, a DOT está no local orientando que os condutores que iriam seguir pela BR 101, retornem para a Avenida Norte-Sul. Já os motoristas que forem seguir na via sentido Civit I, foi informado que uma faixa da pista está liberada.

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