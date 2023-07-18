Um motociclista morreu em um acidente envolvendo um carro e uma moto no bairro Civit I, na Serra, próximo à BR 101, na manhã desta terça-feira (18). Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a vítima seria um entregador e estava indo realizar um trabalho em Vila Velha quando foi atingido pelo veículo.

A Polícia Militar informou, por nota, que o motociclista – que não teve a identidade informada – morreu no local do acidente. Segundo a corporação, a ocorrência estava em andamento. A perícia foi ao local.

Segundo a Prefeitura de Serra, o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) foi acionado e constatou colisão entre o carro, contendo apenas o motorista, e a moto.

O diretor da Guarda Municipal Fábio Alves informou que o motorista do veículo teria sentido um mal-estar e invadido a contramão, atingido o entregador, arrastando a motocicleta. Após o acidente, o condutor saiu do carro e tentou fugir, mas foi alcançado pela Guarda Municipal da Serra.

Motoboy morre em acidente após ser atingido por carro na Serra

Após ser detido, o motorista afirmou para os guardas que teria sentido um princípio de infarto e foi encaminhado, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) até uma unidade hospitalar.