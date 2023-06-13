Lindenberg: com interdição por 30 dias, confira as rotas alternativas

Construção de galerias pluviais na Avenida Carlos Lindenberg, Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Sila

Com a interdição total na Avenida Carlos Lindenberg , que começa nesta terça-feira (13) com previsão de durar 30 dias, muitos motoristas poderão enfrentar complicações no trânsito ao passarem pela região em Vila Velha . A intervenção ocorrerá para a construção de galerias pluviais. Devido às obras, o trecho próximo à Ponte Aribiri terá uma via totalmente interditada e o fluxo será remanejado para o sentido oposto.

Aos condutores que realizam o trajeto na Avenida Carlos Lindenberg, a Prefeitura de Vila Velha recomenda que utilizem rotas alternativas para evitar o fluxo do trânsito que irá surgir durante a interdição.

Para quem sai de Vitória, uma das alternativas é seguir pela Avenida Jerônimo Monteiro, passando por Paul e outros bairros – a via sai na Glória. Já os condutores que saem de Cariacica, a rota recomendada é seguir pela Rodovia Leste-Oeste – sai na Rodovia Darly Santos, que dá acesso ao outro trecho da Lindenberg, sem interdição total.

Por conta da interdição, redutores de velocidade e sinalização de segurança, além do monitoramento contínuo das autoridades de trânsito, serão adotadas como medida de segurança dos condutores e das comunidades entorno da Lindenberg.

Trajetos do Transcol mantidos

Para os cidadãos que realizam o trajeto em ônibus do Sistema Transcol, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informa que os ônibus que passam pelo trecho irão seguir as orientações da Guarda de Trânsito Municipal e os itinerários serão mantidos.

Conclusão das obras na Av. Lindenberg

A interdição será realizada para que seja concluída a fase final da obra de construção das galerias de água pluviais. Segundo a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), as galerias com célula dupla são de concreto e irão trabalhar de forma independente.