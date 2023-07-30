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Colisão

Jovem morre em acidente entre carro e caminhão em rodovia de Alegre

Batida ocorreu na ES482, na noite deste sábado (29); jovem de 26 anos, que dirigia o carro, morreu no local do acidente, na zona rural do município

Publicado em 30 de Julho de 2023 às 19:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2023 às 19:25
SML CACHOEIRO
O corpo da vítima que estava no carro foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um jovem de 26 anos morreu em um acidente entre o carro que ele estava dirigindo e um caminhão na zona rural de Alegre, no Sul do Estado. O acidente ocorreu na ES 482, na noite deste sábado (29).
De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão, um homem de 42 anos, permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Alegre para prestar depoimento.
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta de 18h05, para uma ocorrência de colisão com morte na ES 482, na zona rural de Alegre. O corpo da vítima que estava no carro foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares.
Já o motorista do caminhão foi encaminhado para a Delegacia Regional de Alegre, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação.

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