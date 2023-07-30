Jovem morre em acidente entre carro e caminhão em rodovia de Alegre

O corpo da vítima que estava no carro foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um jovem de 26 anos morreu em um acidente entre o carro que ele estava dirigindo e um caminhão na zona rural de Alegre, no Sul do Estado. O acidente ocorreu na ES 482, na noite deste sábado (29).

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão, um homem de 42 anos, permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Alegre para prestar depoimento.

A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta de 18h05, para uma ocorrência de colisão com morte na ES 482, na zona rural de Alegre. O corpo da vítima que estava no carro foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares.