Jovem morre após carro e carreta baterem de frente em Rio Novo do Sul

Jovem que estava no carro faleceu em acidente Crédito: Leitor| A Gazeta

Um jovem de 29 anos morreu após se envolver em um acidente com uma carreta na ES 487, na zona rural de Rio Novo do Sul , no Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (15), por volta das 19h50. O motorista do carro, um Chevrolet Prisma, ficou preso às ferragens.

Corpo de Bombeiros retirou vítima das ferragens Crédito: Corpo de Bombeiros

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, uma equipe foi encaminhada ao local e, retirou a vítima do veículo. Porém, segundo os militares, apresentava lesões graves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou que ele estava morto.

Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.