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ES 487

Jovem morre após carro e carreta baterem de frente em Rio Novo do Sul

Jovem de 29 anos dirigia um Chevrolet Prisma e morreu no local do acidente ocorrido na noite desta quinta-feira (15), pouco antes das 20h

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 11:55

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 fev 2024 às 11:55
Jovem que estava no carro faleceu em acidente 
Jovem que estava no carro faleceu em acidente  Crédito: Leitor| A Gazeta
Um jovem de 29 anos morreu após se envolver em um acidente com uma carreta na ES 487, na zona rural de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (15), por volta das 19h50. O motorista do carro, um Chevrolet Prisma, ficou preso às ferragens.
Corpo de Bombeiros retirou vítima das ferragens
Corpo de Bombeiros retirou vítima das ferragens Crédito: Corpo de Bombeiros
Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, uma equipe foi encaminhada ao local e, retirou a vítima do veículo. Porém, segundo os militares, apresentava lesões graves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou que ele estava morto.
Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
O condutor da carreta foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Esta medida foi adotada, segundo a corporação, uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação.

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