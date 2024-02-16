Jovem morre após carro e carreta baterem de frente em Rio Novo do Sul

Um jovem de 29 anos morreu após se envolver em um acidente com uma carreta na ES 487, na zona rural de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (15), por volta das 19h50. O motorista do carro, um Chevrolet Prisma, ficou preso às ferragens.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, uma equipe foi encaminhada ao local e, retirou a vítima do veículo. Porém, segundo os militares, apresentava lesões graves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou que ele estava morto.
Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
O condutor da carreta foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Esta medida foi adotada, segundo a corporação, uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação.