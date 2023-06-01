Homem morre em acidente com caminhão de chapas de porcelanato em Alegre

Um homem morreu após se envolver em um acidente com chapas de porcelanato, em Alegre, no Sul do Estado. De acordo com a Polícia Civil, o caso, que ocorreu nessa quarta-feira (31), foi registrado como morte a esclarecer e não há autorização para mais detalhes.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para realização do exame cadavérico.
Questionada, a assessoria da PC informou que não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos, o que só poderia ser feito com a permissão das famílias das vítimas.