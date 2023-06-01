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Tragédia no Sul

Homem morre em acidente com caminhão de chapas de porcelanato em Alegre

Caso ocorreu na quarta-feira (31) e foi registrado pela Polícia Civil como “morte a esclarecer”
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

01 jun 2023 às 19:04

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 19:04

Um homem morreu após se envolver em um acidente com chapas de porcelanato, em Alegre, no Sul do Estado. De acordo com a Polícia Civil, o caso, que ocorreu nessa quarta-feira (31), foi registrado como morte a esclarecer e não há autorização para mais detalhes.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para realização do exame cadavérico.
Questionada, a assessoria da PC informou que não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos, o que só poderia ser feito com a permissão das famílias das vítimas.

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