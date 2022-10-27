Um homem identificado como Antonio Penedo Leão Borges morreu atropelado na Avenida Nossa Senhora da Penha, na altura da Praia do Canto , em Vitória , na tarde desta quinta-feira (27). De acordo com a Polícia Civil , a vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu e morreu dentro da ambulância.

A condutora do Ônix branco, que atropelou a vítima, contou aos policiais militares que conduzia o veículo no sentido Serra, na faixa da esquerda. Ela disse que, quando passou perto de um banco, um pedestre tentou atravessar a via, mas, ao estar próximo da faixa do meio, ele iniciou o retorno para a calçada.

Depois disso, novamente, ele teria tentado atravessar a via quando o semáforo estava aberto para os veículos, ocasionando a colisão.

Your browser does not support the audio element. Homem morre atropelado em acidente na Reta da Penha, em Vitória

À esquerda, veículo com para-brisa danificado após acidente. À direita, aglomeração de pessoas no local Crédito: Leitor | A Gazeta

A motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e foi conduzida para a 1ª Delegacia Regional. O nome dela não foi divulgado.

"O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência está em andamento", disse a Polícia Civil.