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Praia do Canto

Homem morre atropelado em acidente na Reta da Penha, em Vitória

Caso aconteceu por volta das 13h desta quinta-feira (27); Samu chegou a ser acionado, mas vítima não resistiu aos ferimentos

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 14:05

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

27 out 2022 às 14:05
Um homem identificado como Antonio Penedo Leão Borges morreu atropelado na Avenida Nossa Senhora da Penha, na altura da Praia do Canto, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (27). De acordo com a Polícia Civil, a vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu e morreu dentro da ambulância. 
A condutora do Ônix branco, que atropelou a vítima, contou aos policiais militares que  conduzia o veículo no sentido Serra, na faixa da esquerda. Ela disse que, quando passou perto de um banco, um pedestre tentou atravessar a via, mas, ao estar próximo da faixa do meio, ele iniciou o retorno para a calçada.
Depois disso, novamente, ele teria tentado atravessar a via quando o semáforo estava aberto para os veículos, ocasionando a colisão.
Homem morre atropelado em acidente na Reta da Penha, em Vitória
Caso aconteceu por volta das 13h desta quinta-feira (27); Samu chegou a ser acionado, mas vítima não resistiu aos ferimentos
À esquerda, veículo com para-brisa danificado após acidente. À direita, aglomeração de pessoas no local Crédito: Leitor | A Gazeta
A  motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e foi conduzida para a 1ª Delegacia Regional. O nome dela não foi divulgado.
"O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência está em andamento", disse a Polícia Civil.

Atualização

27/10/2022 - 4:14
Após a publicação da matéria, a Polícia Militar enviou nota com detalhes da dinâmica do acidente narrada pela versão da motorista. O texto foi atualizado.

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