Homem é atropelado em acidente na Praia da Costa, em Vila Velha

Um homem ficou gravemente ferido após ser atropelado na Avenida Antônio Gil Veloso, na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (15). Segundo a Polícia Militar, a vítima, ainda não identificada, sofreu um grave ferimento na cabeça. Havia muito sangue na pista.
A reportagem da TV Gazeta esteve no local, mas o motorista do carro envolvido no atropelamento não quis gravar entrevista. No entanto, a esposa dele contou à repórter Daniela Carla que o casal estava com a filha de 9 anos no veículo. A mulher garantiu que o carro estava devagar, mas todos foram surpreendidos com o homem que teria atravessado a avenida correndo, fora da faixa de pedestres.
Ainda segundo a mulher, após o atropelamento, a vítima ainda foi atingida por um outro carro, mas o motorista do segundo veículo no ficou no local. Segundo a Polícia Militar, o condutor que permaneceu no local realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.
O homem foi socorrido por uma equipe de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.