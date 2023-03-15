Homem é atropelado em acidente na Praia da Costa, em Vila Velha

A reportagem da TV Gazeta esteve no local, mas o motorista do carro envolvido no atropelamento não quis gravar entrevista. No entanto, a esposa dele contou à repórter Daniela Carla que o casal estava com a filha de 9 anos no veículo. A mulher garantiu que o carro estava devagar, mas todos foram surpreendidos com o homem que teria atravessado a avenida correndo, fora da faixa de pedestres.