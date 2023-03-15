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Trânsito

Homem é atropelado em acidente na Praia da Costa, em Vila Velha

Segundo a Polícia Militar, o motorista permaneceu no local realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Vítima foi socorida por equipe do Samu
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

15 mar 2023 às 12:59

Publicado em 15 de Março de 2023 às 12:59

Acidente na Praia da Costa, Vila Velha
Acidente na Praia da Costa, Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Um homem ficou gravemente ferido após ser atropelado na Avenida Antônio Gil Veloso, na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (15). Segundo a Polícia Militar, a vítima, ainda não identificada, sofreu um grave ferimento na cabeça. Havia muito sangue na pista.
A reportagem da TV Gazeta esteve no local, mas o motorista do carro envolvido no atropelamento não quis gravar entrevista. No entanto, a esposa dele contou à repórter Daniela Carla que o casal estava com a filha de 9 anos no veículo. A mulher garantiu que o carro estava devagar, mas todos foram surpreendidos com o homem que teria atravessado a avenida correndo, fora da faixa de pedestres. 
Ainda segundo a mulher, após o atropelamento, a vítima ainda foi atingida por um outro carro, mas o motorista do segundo veículo no ficou no local. Segundo a Polícia Militar, o condutor que permaneceu no local realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.
Acidente na Praia da Costa, Vila Velha
Parte frontal do carro envolvido no atropelamento Crédito: Rodrigo Gomes
O homem foi socorrido por uma equipe de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

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